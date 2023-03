Stadsarchief-De Benne pakt uit met verrassende vlaggenexpo: “Preus op ons rijke verenigingsleven”

Van zaterdag 25 maart tot en met zondag 4 juni presenteert het Stadsarchief-De Benne in De Meridiaan de expo ‘Vlaggen en vaandels, symbolen van de lokale verenigingen’. De vlaggen en vaandels komen zowel uit stedelijke als uit private collecties.

Van muziek en toneel over sport, jeugd en visserij: de nieuwe expo die zaterdag de deuren opent in De Meridiaan, laat een kleurrijk verleden zien. “Vlaggen en vaandels hebben vroeger altijd een belangrijke rol gespeeld”, zegt archivaris Pieter Deschoolmeester. “Als uithangbord van de vereniging, kleurden ze bij feesten en optochten het straatbeeld. Bij begrafenissen werden vlaggen meegedragen als huldebetoon aan het overleden lid. Die traditie is vandaag een beetje in onbruik geraakt; vandaag zijn verenigingsvlaggen in de eerste plaats erfgoed geworden.”

Stadsarchief-De Benne deed een oproep aan de lokale verenigingen en daar kwam redelijk wat respons op. Het kreeg de vlaggen voor deze expo in bruikleen. “Van al deze die in de expo aan bod komen, zijn er toch zeker een stuk of tien reeds opgedoekt. Maar ze lieten wel hun erfgoed na in de vorm van deze pareltjes. De expo laat mooi zien wat voor een rijk en divers verenigingsleven onze stad altijd heeft gehad”, zegt Inga Scharley van De Benne.

Ook stad Blankenberge stofte voor de expo zijn mooiste vlaggen af. Zo is er bijvoorbeeld eentje te zien van het corso. “Dé oudste vlag is er een van de Sint-Sebastiaansgilde uit 1406, maar deze hangt in De Perse en kan daar niet weg. Wat we hier wel hebben, is de vlag van de Koninklijke Harmonie Neptunus Kinderen uit 1873. Op de kop honderdvijftig jaar oud dus”, toont Inga. De Koninklijke Harmonie Neptunus Kinderen was een muziekvereniging die later overging in de Bremer Straatmuzikanten. Ook nog een pareltje, is deze van de Gaaibolders uit 1905. “Ook Uitkerke is mooi vertegenwoordigd”, zegt Pieter Deschoolmeester. “Deze expo is overigens niet alleen boeiend voor Blankenbergenaars, ze zal ook heel herkenbaar zijn voor de toerist. Veel steden en gemeenten in het binnenland hadden immers óók een harmonie en een schuttersgilde.”

De expo werd door de vrijwilligers van het stadsarchief mooi uitgewerkt met meertalige infobordjes. Die gaan niet enkel over de vlaggen op zich maar ook over de verschillende technieken waarmee ze destijds werden vervaardigd. “De rijkdom aan veelkleurige vlaggen uit ons stadsverleden, deed in het archief al vaak onze monden openvallen. Hoog tijd dus om hiermee eens uit te pakken”, besluit Nancy Van Reck.

De expo ‘Vlaggen en vaandels, symbolen van de lokale verenigingen’ is van zaterdag 25 maart tot en met zondag 4 juni te bezichtigen in De Meridiaan. De exporuimte is gelegen recht tegenover het Infopunt Toerisme, Hoogstraat 2.