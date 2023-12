Stad investeert 4 miljoen euro in Poperings Hopmuseum Plus

Het Hopmuseum in Poperinge wordt in de komende jaren grondig vernieuwd. Alles samen wordt zowat 4 miljoen euro geïnvesteerd door de stad. Vanaf 6 februari kan iedereen de plannen inkijken in het Hopmuseum.

In mei 2022 kreeg architectenbureau Maarten Dobbelaere de opdracht om een masterplan voor het Hopmuseum op te maken. De vraag was een plan voor de vernieuwing van de site, inclusief een stadsbrouwerij en een cafetaria.

Dienst Toerisme

“Het plan voor de brouwerij werd geannuleerd omdat de kandidaat-uitbater zich terugtrok. De cafetaria blijft wel en biedt voor het project nog steeds een grote meerwaarde”, zegt Toerismeschepen Klaas Verbeke (CD&V).

De huidige Dienst Toerisme, ondergebracht in de kelder van het stadhuis, barst uit zijn voegen. “Er is bijvoorbeeld geen plaats voor een shop. Daarom zullen we de Dienst overbrengen naar De Stadsschaal, de huidige cafetaria van het Hopmuseum.”

“Er is voldoende parking in de omgeving, en fietsen kan men kwijt op de binnenkoer. De huidige brasserie wordt ondergebracht op het gelijkvloers in het museum, op de plaats waar de stadsbrouwerij voorzien was. Het bestaande gebouw met sanitair wordt afgebroken. Daar komt een passerelle in twee verdiepingen, die toegang zal geven naar het museum”, aldus nog de schepen.

Indrukwekkende hopplukmachine

Het hoofdgebouw wordt uitgebreid naar achter toe. Het zal een uitgang hebben in de Duinkerkestraat, op de vroegere slachthuissite. In het nieuwe gebouw wordt ruimte voorzien voor een indrukwekkende hopplukmachine.

Het vernieuwde museum moet bezoekers een warm welkom bieden en hen laten kennismaken met de Hoppestad in al zijn facetten. Je krijgt er een brede kijk op Poperinge, niet enkel op het hop- en bierverhaal, maar ook op de geschiedenis van de stad. De opgewaardeerde site creëert mogelijkheden voor publieksactiviteiten en kwalitatieve exposities.

Nog steeds gratis voor Poperingenaars

Op dinsdag 6 februari krijgt het brede publiek de plannen voor de herinrichting te zien in het Hopmuseum. Je kan ze daar nog enkele weken bezichtigen. Vanaf 10 februari opent het bestaande museum opnieuw de deuren na de wintersluiting. De toegang is nog steeds gratis voor inwoners van Poperinge.