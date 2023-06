Stad Diksmuide stelt expo Liksems voor: “Oorlogslittekens in het landschap”

Vanaf heden kan men in de Verhalenkelder van Stad Diksmuide de expo Liksems bezoeken. “We gaan met Liksems, het West-Vlaams voor littekens, kijken naar de zichtbare en minder zichtbare littekens die de oorlog naliet op ons grondgebied”, aldus burgemeester Lies Laridon van Diksmuide.

Vorige tentoonstellingen en belevenisroutes zetten steeds in op Feniks, de heropbouw na de oorlog. Liksems daarentegen focust op de littekens die nog steeds zichtbaar zijn in het Diksmuidse landschap.

“Deze expo is gratis te bezoeken en toont hoe het frontlandschap evolueerde in een vredevol herdenkingslandschap. Er zijn verschillende kunstzinnige storytellers die de bezoeker wijzen op de verwondingen en littekens die we vandaag nog kunnen opmerken in onze regio. Frontschilders Karel Van Lerberghe, Charles Fouqeray, Achille Van Sassenbrouck en kunstenares Käthe Kolwitz en haar zoon Peter komen aan het woord tijdens de tentoonstelling. Via audio, video en touchscreens kan men de hele expo beleven.”

Routes

Daarnaast werden ook een aantal belevingsroutes opgesteld. “Via de gezinsvriendelijke routes neemt men een duik in het herdenkingslandschap. Er zijn drie fietslussen en twee gezinsvriendelijke wandelcircuits die de talloze Belgische, Franse of Duitse relicten en verhalen laten ontdekken”, aldus burgemeester Laridon “De fietsroutes zijn de Charles Fouqerayroute van 45 km langs de Franse verhaallijn, de Karel Van Lerbergheroute van 45 km langs de Vlaamse/Belgische verhaallijn en de Marie-Thérèse Claeysfietsroute van 55 km langs de Duitse verhaallijn die kadert in Onzichtbaar Landschap.

Er zijn ook twee wandelroutes: Herschapen Oostkerke, een wandeling van 2.5 km en Wandelfront, een wandeling van 5 km in Kaaskerke.

Daarnaast kan men ook een boottocht maken in het Diksmuidse landschap. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus kan men elke dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag om 14.30 uur aan boord stappen voor een begeleide boottocht. Voor 5 euro per persoon vaart men mee.”

Langs de Duitse kant van het landschap staan verschillende kunstinstallaties. Ook in de Panoramazaal van de IJzertoren kan men op een virtuele manier proeven van het veranderde landschap.

Spektakel

Verder is Diksmuide gaststad voor de apothéose van Liksmes en kan men opnieuw, net als met Feniks, genieten van een multi-spektakel dat zal doorgaan eind augustus 2024. Dit zal plaatsvinden in de omgeving van de IJzertoren. Men kan zich laten begeleiden door een gids of zelf op stap gaan met de ErgoedApp.

Voor meer info, de verschillende routes en het hele Liksemsprogramma, kan men terecht op de website www.bezoekdiksmuide.be/landscapes. Voor de tentoonstelling Liksems kan men terecht in de Verhalenschat Diksmuide met ingang via de dienst Toerisme op de Grote Markt 6 in Diksmuide. Meer info kan ook via www.bezoekdiksmuide.be. (ACK)