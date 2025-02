Slechts 1.000 exemplaren: La Rubanerie pakt uit met unieke verzamelmunt voor 40ste verjaardag

La Rubanerie, het Komense lintenmuseum, viert feest. Dit jaar mag het museum, één van de meest unieke plekken in het Belgische landschap, niet minder dan 40 kaarsjes uitblazen. “Het wordt een verjaardag die we meer dan ooit in de verf zullen zetten.”

Het is en blijft een merkwaardige plek in het Komense en meteen ook Belgische landschap: La Rubanerie. Het lintenmuseum brengt de geschiedenis van de grensgemeente in beeld, door middel van een collectie aan machines die de rol van Komen-Waasten verduidelijken. Ooit was de gemeente een wereldspeler in de lintenindustrie, met zelfs kabels van vliegdekschepen die er werden gemaakt.

Vier decennia geleden werden de deuren van La Rubanerie geopend, een verjaardag die niet onopgemerkt voorbij zal gaan. “We spreken hier over 40 jaar geschiedenis, overdracht en vooral het delen van ervaring”, klonk het tijdens een toespraak van voorzitter Chantal Bertouille. “We zijn erin geslaagd La Rubanerie uit te laten groeien tot een museum waar de geschiedenis leeft, een verwezenlijking die enkel dankzij al onze medewerkers mogelijk werd gemaakt.”

De verjaardag van La Rubanerie zal gekoppeld worden aan een aantal evenementen. “Op 13 maart organiseren we een bezoek onder begeleiding van een gebarentolk, zodat doven en slechthorenden zich volledig in de wereld van linten kunnen onderdompelen. Op 17 mei slaan we dan weer de handen in elkaar met het Cultureel Centrum voor een heuse improvisatiewedstrijd, waarin ‘publiciteit’ centraal zal staan. Op 12 juli vormt het museum dan weer het toneel voor aangepaste festiviteiten en op 20 juli is het de beurt aan de traditionele feesten van de Marmousets. Op het einde van het jaar trekken we dan nog eens alle registers open tijdens de patrimoniumdagen.”

Om het 40-jarige bestaan van het museum af te sluiten, werd besloten in te spelen op een regelrechte trend. Niet minder dan 1000 unieke verzamelmunten worden geslagen, en zullen aan de prijs van 2 euro worden verkocht aan het onthaal.