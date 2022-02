SBR-Radiomuseum in Eernegem zet deuren open en stelt erfgoedbrochure voor

Vrijdag werd de erfgoedbrochure over het SBR-Radiomuseum in Eernegem officieel aan het publiek voorgesteld.

Het was Karel Verstringe (56) zelf, eigenaar van het SBR-Radiomuseum Eeuwfeestpaleisje, die tijdens de voorstelling meer uitleg gaf over zijn passie en de erfgoedwaarde die deze met zich meedraagt.

Radio’s van het merk SBR

Karel, die Torhoutse roots heeft, studeerde A2 Electronica aan het VTI in Torhout en zijn passie startte op zijn 15de toen hij een eerste radio kreeg. Die ene oude radio werd voor hem een inspiratiebron om dergelijke apparaten te beginnen verzamelen en op te kalefateren.

Door de jaren heen heeft hij zich in zijn hobby moeten specialiseren en beperkte hij zich uiteindelijk tot radio’s van het merk SBR – Société Belge Radio électrique. Het werd doorheen de jaren een unieke verzameling van meer dan 150 radio’s.

Bezoek uit de Verenigde Staten

Die verzameling bracht hij onder in een museum in de Westkerkestraat. De officiële opening ervan vond plaats op 5 september 2003. Sindsdien passeerden er talloze bezoekers. Er was zelfs bezoek uit de Verenigde Staten!

Een van de vele pronkstukken uit zijn verzameling is de SBR watergekoelde 10 kW kortegolfzender, die omstreeks 1930 in dienst was in Stanleyville in Belgisch Congo. De restauratie ervan duurde vijf opeenvolgende zomers.

Cultuurprijs

Zijn jarenlange passie leverde hem talrijke nominaties op voor de cultuurprijs van de gemeente die hij uiteindelijk in 2018 won.

Het SBR radiomuseum is dit weekend open, telkens van 10 tot 12 uur en 13 tot 17 uur. De toegang is gratis. Westkerkestraat 79.