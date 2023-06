Ruim 330.000 euro erfgoedpremie om kunstenaarsvilla te renoveren: “Le Chalutier wordt woonmuseum”

De Panne krijgt een subsidie van 331.338,75 euro voor een totaalrenovatie (= 60 % van het totale kostenplaatje) van de beschermde villa Le Chalutier. Het lokaal bestuur wil deze beschermde kunstenaarswoning restaureren en er een woonmuseum van maken.

Het dossier dat het lokaal bestuur voor deze totaalrestauratie indiende bij het Agentschap Onroerend Erfgoed werd als een van de vijf projecten geselecteerd voor een financiële ondersteuning binnen de categorie totaalrestauraties van kastelen en woonhuizen.

Villa Le Chalutier is gelegen aan de Bortierlaan 25 en werd in 1927 in opdracht van de Brusselse kunstschilder Louis Van den Eynde gebouwd als zomerresidentie met schildersatelier.

De kunstenaar overleed in 1965 en in 1997 werd de villa met de volledige inboedel door zijn schoonzoon Georges Goossens geschonken aan de gemeente De Panne. De villa werd als monument beschermd bij ministerieel besluit van 6 september 2002 wegens haar artistieke, historische, architectuurhistorische, socioculturele en wetenschappelijke waarde. De bescherming geldt inclusief de volledige inboedel en kunstcollectie van de kunstschilder.

Noodzakelijke werken

Er dringen zich noodzakelijke renovatiewerken op van zowel het interieur als het gevelschrijnwerk. De voorbije jaren zijn de daken al vernieuwd (2008) en is het buitenschrijnwerk opnieuw geschilderd in de oorspronkelijke kleuren (2012).

In 2017-2018 liet het lokaal bestuur De Panne een masterplan en aansluitend een beheersplan opmaken voor de volledige restauratie van de beschermde atelierwoning tot woonmuseum, met de mogelijkheid om er huiskamerconcerten en kleinschalige thematentoonstellingen te organiseren of zelfs kunstenaars er tijdelijk te laten verblijven. Deze plannen dienden als basis voor het ingediende dossier bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

“De multifunctionele en flexibele visie voor de herbestemming worden als sterkte van dit project gezien”, verduidelijkt Nicolas Luyssen, schepen van Erfgoed. “Bij de totaalrestauratie werd er ook goed nagedacht over toegankelijkheid, energetische eisen en een evenwicht tussen hoofd- en nevenfuncties. We wilden ook het behangpapier integraal behouden, omdat we de authenticiteit van het historische materiaal echt naar waarde schatten.”

Specifieke aanpak

“Het Agentschap Onroerend Erfgoed paste het verhoogde premiepercentage van 60 % toe, omdat het pand in eigendom is van het lokaal bestuur en een publieksfunctie zonder commerciële bestemming heeft. Het subsidiebedrag kan nog worden aangepast op basis van het goedgekeurde definitieve premiedossier en de reëel uitgevoerde werken.”

“De volgende stap in de renovatieprocedure van villa Le Chalutier is het uitwerken van het preselectiedossier tot een definitief premiedossier dat tegen februari 2024 ingediend moet worden. In juni 2024 beslist minister Matthias Diependaele over de definitieve toekenning van de premie. Daarna pas mogen de werken starten.”

“Dit dossier kende al een jarenlang traject. Het werd opnieuw uit de lade gehaald met als doel vooruitgang te boeken naar onderhoud van het patrimonium en de invulling ervan op termijn. Maar dus eerst en vooral willen we het pand in orde brengen. Deze subsidie is een grote stap in de goede richting. Het is een werk van verenigde krachten en ik ben verheugd dat de minister hiertoe kan bijdragen. Het is nu aan ons om in de volgende jaren voort werk te maken van het geheel rond de wijk.”

Zorg dragen

Burgemeester Bram Degrieck: “De renovatie van villa Le Chalutier heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Het gaat om een beschermd pand, en de renovatie ervan vergt een specifieke (en dure!) aanpak. Door deze belangrijke subsidie kan het renovatiedossier geactiveerd worden. Het pand is typerend voor de Dumontwijk en werd destijds aan de gemeente geschonken. Als lokaal bestuur hebben we de plicht om goed voor ons patrimonium te zorgen.”