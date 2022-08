Romeins Archeologisch Museum van Oudenburg sluit voor totale modernisatie

Het museum, dat in 2009 opnieuw opende na een volledige update, gaat op 1 september voor enkele maanden dicht. Er komt een totale renovatie en herinrichting met interactieve beleving. “We heropenen begin mei met een museum dat zich vooral zal focussen op het Romeinse fort. Bezoekers zullen veel meer beleven en een reëel beeld krijgen van hoe het fort er uitzag”, vertelt conservator Wouter Dhaeze.

“We hebben de ambitie om na de renovatie ons bezoekersaantal te zien verhogen tot meer dan 20.000 per jaar. De voorbije jaren is het aantal, dat altijd rond de 15.000 lag, gezakt naar minder dan 10.000”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

“Het museum is dan ook verouderd. We hopen na de modernisatie de toekomst van ons Romeins Archeologisch Museum te verzekeren”, aldus nog de burgemeester.

Fort als hoofdrolspeler

“De inrichting van ons museum is inderdaad dringend toe aan een inhoudelijke en esthetische vernieuwing. Het Romeins fort zal veel meer de hoofdrolspeler worden in de nieuwe opstelling”, vult schepen van Cultuur Stijn Jonckheere aan.

“Ons doel is om na de renovatie en herinrichting uniek te zijn in Europa”, aldus nog de conservator. “Maar eerst moeten we alle stukken die zich er nu bevinden, inpakken, zodat we van nul kunnen beginnen.” De stad investeert 500.000 euro in de renovatie en herinrichting.

De heropening van een spiksplinternieuw museum is voorzien voor begin mei. De tijdelijke tentoonstelling over de gladiatoren is nog te bezichtigen tot vrijdag 21 oktober. Vanaf 1 september kan dat op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17 uur.

