Roger Raveel Museum terug naar ‘de essentie’ voor 25ste verjaardag

Het Roger Raveel Museum opent in maart een nieuwe tentoonstelling over de kunstenaar uit Machelen-aan-de-Leie. De unieke expo heet ‘Roger Raveel. De essentie’ en gaat over ‘de ziel van de kunstenaar’.

Dit jaar bestaat het Roger Raveel Museum 25 jaar. Het jubileum wordt afgetrapt met een eerbetoon aan Zulma De Nijs, zijn muze en manager. De tentoonstelling, die van 11 februari tot 5 mei loopt, combineert schilderijen en tekeningen waarop Zulma afgebeeld staat in combinatie met fotomateriaal uit het archief van het museum.

Architecturaal kunstwerk

Vanaf 23 maart gaat de blik naar de kunstenaar zelf. In ‘Roger Raveel. De essentie’ wordt uit het omvangrijke repertoire van Raveel, dat uit meer dan 850 werken bestaat, geselecteerd. Curator en directeur van het Raveel Museum Melanie Deboutte kiest “werken die een verrassende blik werpen op de evolutie van Raveels kunst”. Vanaf mei wordt ook het Roger Raveel Museum zelf in de kijker gezet. Het museum is een architecturaal kunstwerk, ontworpen door architect Stéphane Beel.