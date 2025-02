Roger Raveel Museum sluit deuren voor renovatie: “Heropening voorzien in juni 2026”

Het Roger Raveel Museum sluit op 9 februari de deuren voor ingrijpende renovatiewerken die zo’n anderhalf jaar zullen duren. De Vlaamse overheid trekt drie miljoen euro uit om het museum energiezuiniger te maken en te klimatiseren.

Wie het Raveelmuseum nog een bezoek wil brengen, moet snel zijn. De laatste tentoonstelling loopt op 9 februari af. Daarna begin het titanenwerk om zo’n 500 tekeningen, 250 schilderijen en 20 grote sculpturen te verhuizen naar een extern depot. Pas in mei zullen de renovatiewerken echt van start gaan. Daarbij wordt de opslagkluis van het museum verdubbeld in grootte en worden allerlei energiezuinige renovaties uitgevoerd, zoals het installeren van een warmtepomp, extra isolatie en ledverlichting. “Vooral dit laatste zorgt ervoor dat we het hele museum moeten sluiten”, zegt Melanie Deboutte, conservator van het Raveelmuseum. “Er komt veel slijp- en kapwerk in de plafonds bij kijken.”

Achter de schermen

“Als alles goed gaat, dan zullen de bezoekers achteraf eigenlijk weinig merken van de uitgevoerde werken. Er komt nieuwe verlichting en alle muren krijgen een likje verf, maar het meeste gebeurt achter de schermen. Zo worden twee zalen van het museum geklimatiseerd.”

“Samen met de luchtvochtigheid en de hoeveelheid licht, zijn temperatuurschommelingen een belangrijke factor in het bewaren van kunstwerken. Een tekening op papier kan je niet jaren aan een stuk laten hangen en ook een schilderij op doek met een houten frame kan lijden onder wisselende temperaturen. Problemen hadden we nog niet maar de normen zijn sterk verstrengd en het werd steeds moeilijker om werken in bruikleen te krijgen voor het museum.”

“We zijn ook nog steeds bezig met het verwerken van het archief van Luc Levrau, onze conciërge die eind 2022 plots overleed. Verder worden veel werken onderhouden en gedigitaliseerd en bereiden we reeds tal van projecten voor voor na de heropening. Die is gepland voor juni 2026.”

“Intussen is heel wat werk van Raveel in bruikleen bij andere musea en zijn er nog tentoonstellingen gepland in onder meer Deinze, Roeselare, Nieuwpoort en Bilzen. We zullen ook de Raveelkapel regelmatig openstellen in Machelen en koppelen activiteiten aan de recent geopende Roger Raveel wandelroute.”