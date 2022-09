Resten klokkengieterij gevonden aan Sint-Annakerk in Brugge

Tijdens archeologische opgravingen aan de Sint-Annakerk zijn voor het eerst in Brugge resten van een klokkengieterij gevonden.

De archeologische opgravingen, uitgevoerd door de firma RAAP België, gaan vooraf aan de opfriswerken rond de Sint-Annakerk. Voorafgaand aan die opfriswerken wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Tijdens de opgravingen zijn honderden skeletten opgegraven uit de periode 16de-18de eeuw. Rond de kerk lag tot het midden van de 19de eeuw immers een kerkhof.

Bijzondere vondst

Wel bijzonder – voor het eerst in Brugge – is de vondst van resten van een klokkengieterij! Dat er in de buurt van een kerk een klokkengieterij actief was, is niet verwonderlijk. Een klok is immers een zwaar en delicaat object en daarom werden klokken zo dicht mogelijk bij de kerk gegoten.

Uit welke periode de klokkengieterij dateert, moet verder onderzoek uitwijzen. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel verwijst de gieterij naar de Sint-Annakapel opgericht omstreeks 1500 als hulpkapel van de parochie Sint-Kruis, ofwel naar de kapel die begin de 17de eeuw werd gebouwd. Pas in 1668 werd Sint-Anna een zelfstandige parochie en werd het Sint-Annakerk.

Kerkrekeningen

In de kerkrekeningen van 1624 worden twee betalingen voor kerkklokken vermeld op naam van Sander, Jacques en Robert de Bon. In de Sint-Annakerk hangen nu vijf klokken. Vier zijn recent, want de vorige werden in WO II door Duitsers meegenomen. Eén klok dateert uit 1599 en komt uit de buurt van het Noord-Franse Arras. (Chris Weymeis)