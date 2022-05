Restauratiewerken aan Betoverde Rijk van René Magritte in Casino van Knokke-Heist

In opdracht van het AGSO Knokke-Heist voert een gespecialiseerd architectenbureau en een erkende restaurateur van muurschilderingen de nodige restauratie- en reinigingsproeven uit aan de fresco’s van het Betoverde Rijk van René Magritte in het Casino in Knokke-Heist. Het fresco is dit jaar 70 jaar jong.

Daarnaast wordt een eerste conditierapport over de muurschilderingen in de Magrittezaal opgemaakt. Tegelijk worden noodfixaties en bewarende maatregelen getroffen op de meest kritische beschadigingen van de muurschilderingen. De Vlaamse overheid heeft voor dit onderzoek twee premies van respectievelijk 12.336 en 20.000 euro uitgetrokken.

Fixaties met Japans papier

Afschilferingen van het kunstwerk worden momenteel door een experte met veel precisie en geduld aangepakt. Stukken Japans papier zorgen ervoor dat elke schilfer op zijn plaats blijft. Deze ultradunne papiersoort is bijzonder scheur- en vouwbestendig. Omdat er nauwelijks chemicaliën worden gebruikt om de bastvezels te breken, is Japans papier uitermate geschikt voor restauraties van historische documenten en schilderijen. Aan de hand van een injectienaald wordt vervolgens een kleefmiddel achter de schilfer geïnjecteerd. Dit delicate werk moet tegen eind mei afgerond zijn. De onderzoeksresultaten zullen vervolgens bestudeerd en verwerkt worden tot een leidraad voor de opdracht voor de grondige renovatie van “Het Betoverde Rijk” en de Magrittezaal zelf.

Magische verhalen

De prachtige, monumentale 360° muurschildering “Het Betoverde Rijk” van René Magritte wordt dit jaar 70 jaar. Magritte schilderde het in 1952-1953 op vraag van toenmalig directeur van Casino Knokke, Gustave Nellens. Nellens was een groot kunstliefhebber en wilde een groot panoramisch frescowerk in het casino. “Het Betoverde Rijk”, ook wel bekend als “Het Betoverd Domein” is een muurschildering van 72 meter lang en 7 meter hoog. Magritte vertelt er magische verhalen van rondom hem. Hij combineert kinderlijke fascinatie met volwassen boodschappen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dankzij dit indrukwekkend surrealistisch meesterwerk de rotondezaal van architect Léon Stynen uiteindelijk omgedoopt werd tot de iconische “Magrittezaal”.