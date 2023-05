Reizende expo ‘Gif mo goaze’ houdt halt in Sint-Amatuskerk: Vondsten tot 35.000 jaar oud

In de Sint-Amatuskerk in Oost-Vleteren loopt nog tot 28 mei de reizende tentoonstelling ‘Gif mo goaze’. Deze stelt archeologische vondsten van de steentijden tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog tentoon. Ze werden opgegraven in 2015 bij de aanleg van een nieuwe Fluxys-aardgasleiding.

Pronkstukken van de tentoonstelling zijn silexwerktuigen van 35.000 jaar oud, een houten schop uit de Romeinse tijd en een Duits machinegeweer uit de Tweede Wereldoorlog.

Toerismeschepen van Vleteren en bestuurslid van CO7 Gerda Goubeir (LVP): “De leiding van Fluxys had als doel de havens van Duinkerke en Zeebrugge beter met elkaar te verbinden, en de Westhoek beter te voorzien van gas. Van 2014 tot 2016 werd er ongeveer twee jaar lang opgegraven tussen Alveringem en Maldegem. Ook Vleteren liep in die periode vol met archeologen. Niet minder dan 200 sites werden opgegraven over het traject van 80 kilometer. In Vleteren waren er dat 21. Voorbeelden waren onder andere de aanleg van de parkbegraafplaats en de aanleg van de ambachtelijke zone in Oostvleteren. De vruchtbare grond aan de rand van de IJzervallei zal daar vermoedelijk niet vreemd aan zijn.”

Houten schop

Bij de Kruisstraat en Lindestraat werden grafheuvels uit de bronstijd gevonden. Ook sporen van bewoning uit de ijzertijd en de Romeinse periode werden opgegraven. Het gaat dan over kleine boerderijen, verspreid in het landschap.

“De topvondst voor Vleteren is een houten schop van meer dan 2.000 jaar oud. Voor zover we weten de enige die ooit gevonden werd in België. En Vleteren bleek ook de plaats te zijn waar er veel vroegmiddeleeuwse vondsten naar boven kwamen, met boerderijen in de Eikhoekstraat en de Halve Reningestraat. Het archeologisch onderzoek toont aan dat Vleteren al heel vroeg een aantrekking had op mensen, en dat er een continue bewoning was van de bronstijd tot heden. Het maakt het verhaal van onze gemeente veel rijker dan wat we tot voor enkele jaren dachten”, vertelt schepen Gerda Goubeir.

Op dinsdag 9 mei om 19.30 uur geeft archeoloog Floris Beke in de kerk van Oostvleteren een lezing over de resultaten van de voorbije tien jaar.

Archeologiedagen

Op zondag 28 mei vindt er in het kader van de Vlaamse Archeologiedagen een evenement plaats op de weide naast De Sceure. In de namiddag zijn er activiteiten voor jong en oud rond archeologie. Zo kan je er schieten met bogen van de prehistorie tot heden. Er zijn workshops potten bakken, mozaïeken maken of je kan er een Romeinse villa bouwen met Lego. Een re-enactmentgroep zorgt voor een gezellige Romeinse sfeer.