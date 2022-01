Recordbrekende Nacht van de Musea en Galerieën in Oostende

In Oostende blijft er op 19 februari bijna geen enkele deur van een kunsthuis op slot tijdens de Nacht van de Musea en Galerieën. Bij dit cultuurevent dat al ruim 10 jaar een massa volk lokt, nemen bij deze editie maar liefst drie musea, twee tentoonstellingsruimtes en 33 galerieën deel. Nooit was de interesse van de deelnemende kunsthuizen zo groot.

Van 14 tot 22 of 23 uur kunnen geïnteresseerden op eigen tempo en naar eigen smaak hun programma samenstellen. Alle deelnemende kunsthuizen liggen op wandel- of fietsafstand en in een aantal locaties brengen leerlingen van het Conservatorium aan Zee klassieke muziek ten gehore. In de Venetiaanse Gaanderijen op de dijk speelt Augustijn Vermandere korte passages uit het muziekproject ‘Ostend is Music’.

“Evenementen als de Nacht van de Musea en Galerieën zijn in deze tijden waar ook de muzieksector door de pandemie zwaar getroffen is, meer dan welkom”, aldus schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.