‘Porn this way’ in L’Arsenal

Wat hebben internationale staatshoofden, de kerk en enkele geschiedkundigen gemeen met pornografische scènes? Als het van artiest en kunstenaar Thibaut Delsemme afhangt heel veel. Met zijn nieuwe expositie ‘Porn this way!’ wil hij zowel een shockeffect als een bewustwording creëren. “Homofobie is nog steeds een plaag die in heel wat gevallen bijna standaard wordt gedoogd. Deze expositie stelt dit allemaal aan de kaak!” Marie-Aude Breyne (42), die de expositie mee hielp organiseren, is alvast trots op het resultaat.

Russisch president Poetin, ex-president Trump, de paus en zelfs Jeanne D’Arc. Wie L’Arsenal binnen stapt, het nieuwe expositiecentrum van Komen-Waasten, kijkt er prompt op gigantische schilderijen van wereldbekende figuren. Toch vallen meteen enkele details op en wie het aandurft dichter te stappen valt van de ene verbazing in de andere.

“Jawel, de foto’s en schilderijen zijn volledig samengesteld uit een gigantische collectie aan pornografische beelden”, lacht Marie-Aude. “Het gros ervan zijn zelfs louter beelden van homoseksuele aard, waar men de erg expliciete beelden niet schuwt. De kunstenaar wil hiermee duidelijk maken dat homofobie anno 2022 nog steeds een wereldwijd probleem is, dan wel eentje die in veel gevallen gewoonweg wordt gedoogd.”

Van politieke wereldleiders tot de kerk, de kunstenaar schuwt geen ironie en haalt heel wat mensen door de mangel. “Van Poetin is het geweten dat hij vaak een homofobe retoriek hanteert”, verklaart de organisatrice. “Maar ook Trump kon zich vaak op een erg seksistische manier uitlaten. De kerk is dan weer het instituut bij uitstek waar homoseksualiteit als iets vies en negatiefs wordt afgeschilderd. Heel wat mensen begrijpen die gedachtegang wel maar fronsen toch de wenkbrauwen wanneer ze Jeanne D’Arc zien. Helaas heeft de geschiedenis ons geleerd dat deze krasse dame door extreemrechtse strekkingen maar al te vaak wordt gebruikt om hun homofobe boodschappen kracht bij te zetten. Iedere afbeelding is op die manier uiteindelijk een combinatie van meer dan 2000 pornografische beelden, waarmee de boodschap kracht wordt bijgezet.”

“Porn this way!” loopt nog tot 16 februari in expositiecentrum L’Arsenal. Toegang is gratis maar reservatie is verplicht. De toegang is verboden voor -16-jarigen.