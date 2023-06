Pop-upexpo ‘Merci, Jens!’ brengt eerbetoon aan wielercarrière van Jens Debusschere

Op zondag 25 juni rijdt wielrenner Jens Debusschere zijn laatste profkoers, maar dat laat verzamelaar Jelle Beerland uit Dadizele niet zomaar voorbijgaan. Om Jens’ wielercarrière in kleur af te sluiten, organiseert hij in samenwerking met wielermuseum KOERS. ‘Merci, Jens!’, een pop-uptentoonstelling die tot eind juli te bezichtigen is.

Jelle mag zich de grootste fan van Jens Debusschere noemen, want thuis heeft hij een waar Jens-museum ingericht. Als vriend en supporter van Jens verzamelde hij heel wat wielertruien, rugnummers, foto’s en andere objecten over zijn dorpsgenoot. Voor vrienden en geïnteresseerden stelt hij zijn collectie thuis open met een geleid bezoek.

Merci, Jens!

De pop-up expo biedt een overzicht van de verschillende truien die de Dadizelenaar in zijn carrière droeg. “Van truien uit zijn jeugdjaren bij C.T. Menen en B.C. Balen over zijn eerste jaren bij de Lottoploeg tot een trui met rugnummers waarmee hij zijn laatste Parijs-Roubaix in 2021 reed”, zegt Roeselaarse schepen José Debels. “Topstukken zijn ook zijn trui als Kampioen van Vlaanderen na zijn eerste profzege in 2013 en leiderstruien uit de Vierdaagse van Duinkerke en de Tirreno-Adriatico. Tegelijk is de expo het ultieme afscheidscadeau – en een verrassing – van superfan Jelle voor zijn wieleridool.”

Eenmansploeg

Jens Debusschere viel na het stopzetten van zijn Franse ploeg B&B Hotels eind 2022 zonder team. Hij vond geen nieuw onderkomen en richtte dan maar een eenmansploeg op met deelname aan het Belgisch Kampioenschap als ultieme doel. Bovendien werd hij in 2014 al Belgisch Kampioen in Wielsbeke. Een zege die hem definitief op de kaart van wielerminnend Vlaanderen zette. In 2016 won hij Dwars door Vlaanderen met start in Roeselare en aankomst te Waregem.

De pop-up expo werd opgebouwd in aanloop naar het Belgisch Kampioenschap op 25 juni. Ze blijft lopen tot na het Dovy-Natourcriterium te Roeselare op dinsdag 25 juli waar Jens zijn laatste onofficiële wedstrijd zal rijden. “Die dag hoopt KOERS ook zijn huidige trui eraan toe te kunnen voegen”, klinkt het.