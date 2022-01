Polyvalente zaal en tentoonstellingsruimte moeten site van Goethalsmolen in Wakken extra troeven geven

De vzw Goethals wind-koren-oliemolen uit Wakken kreeg onlangs een subsidie van net geen 100.000 euro van Leader Midden-West-Vlaanderen voor de renovatie van de achterste bijgebouwen aan de Goethalsmolen. De vzw wil die bijgebouwen met dat geld inrichten tot een polyvalente zaal en een tentoonstellingsruimte voor een collectie landbouwmaterialen.

De molen, die gebouwd werd in 1787 en sinds 2012 terug maalvaardig is, verkeert nog steeds in erg goede staat. Dat kan evenwel niet gezegd worden van de bijgebouwen. “Daarom waren we al lang aan het brainstormen over wat we met de bijgebouwen konden doen”, vertelt Christ Goethals, die eigenaar is van de molen.

Die brainstorm kwam uiteindelijk in een stroomversnelling toen Ludwig Vankeirsbilck, ook een molenaar, op de Leader-projecten stuitte. “Op dat moment zijn we op het idee gekomen om de achterste bijgebouwen op te knappen en er een polyvalente zaal van te maken gecombineerd met een permanente tentoonstellingsruimte voor oude landbouwtoestellen en werktuigen”, aldus Christ. “Zo zouden we de Goethalsmolen nog een extra didactisch element kunnen geven.”

Vier jaar voorbereiding

De vzw diende een lijvig dossier in en kreeg uiteindelijk goed nieuws: het ontving een subsidie van 99.268 euro van Leader Midden-West-Vlaanderen om hun plannen te realiseren. Al had dat wel redelijk wat voeten in de aarde, vertelt Ludwig, die zich het dossier aantrok. “Ik ben vier jaar bezig geweest met de voorbereidingen, want om zo’n subsidie te krijgen, moet je aan heel wat voorwaarden voldoen. Zo moet er onder meer een link zijn met landbouw, omdat het subsidies zijn in het kader van plattelandsontwikkeling. Vandaar de keuze ook voor de tentoonstelling.”

Naast de tentoonstelling, moet de polyvalente zaal ook een plek worden waar verenigingen uit groot-Dentergem terecht kunnen voor workshops of als ontmoetingsruimte. “Zo werken we bijvoorbeeld samen met een lokale bakker die zuurdesembrood maakt. Hij zou hier dan bijvoorbeeld workshops kunnen komen geven.”

Troeven

“Deze locatie heeft dan ook heel wat troeven: er is de molen, de binnenkoer en eens de bijgebouwen in een nieuw jasje gestoken zijn, heb je daar ook een zeer grote ruimte ter beschikking. Het is ook een voordeel dat je hier echt in de dorpskern zit. Er zit hier alleszins veel potentieel”, geeft Ludwig aan.

Dat zag ook de gemeente, want zij doen ook een financiële inspanning. “Omdat we geloven dat dit een meerwaarde zou zijn voor de gemeente en onze molen nog meer in de verf zou zetten”, duidt schepen van Toerisme Gunther Simoens (Eendracht).

“We stonden namelijk versteld hoeveel toerisme er de afgelopen jaren geweest is in Dentergem. De upgrade van de molensite zou dan ook nog eens een mooie toevoeging zijn.” De polyvalente zaal zou in april 2023 klaar moeten zijn.

(TM)