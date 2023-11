Passchendaele Museum sluit 2023 vervroegd af met meer dan 100.000 bezoekers

Het Passchendaele Museum sloot op 20 november vervroegd de deuren om geplande vernieuwingen uit te voeren. Het museum verwelkomde afgelopen seizoen maar liefst 101.981 bezoekers. “Dit is een uitstekend resultaat dat hoger ligt dan het vooropgestelde aantal bezoekers van 90.000”, aldus schepen en voorzitter Joachim Jonckheere ( #team8980).

Het Passchendaele Museum was in 2023 geopend van 1 februari tot en met 19 november. Ondanks de kortere openingsperiode noteerde het museum toch uitstekende bezoekerscijfers. Zo kwamen maar liefst 101.981 bezoekers langs om het verhaal over de Eerste Wereldoorlog en de Slag bij Passendale te ontdekken. Naast de permanente collectie was het ook mogelijk om de tijdelijke tentoonstelling ‘Reflectiepunten – Oorlogdoden in het Kasteeldomein’ te bezoeken. “Het Passchendaele Museum blijft duidelijk een speler die gewaardeerd wordt bij zowel lokale inwoners van Zonnebeke als internationale bezoekers. Dat het museum zoveel meer bezoekers mocht verwelkomen dan vooropgesteld, is een mooie erkenning voor alle inspanningen dat het team heeft geleverd”, aldus Joachim Jonckheere.

“Het geeft ons allen een duwtje in de rug om te blijven investeren in de museumbeleving en het verhaal van de Slag bij Passendale te vertellen. De nieuwigheden in 2024 geven alvast een goede reden om terug te komen”, vervolgt Joachim.

Nieuwe belevingsexpo ‘Passchendaele 1917’

Vanaf 1 februari 2024 opent het Passchendaele Museum, met de steun van Provincie West-Vlaanderen, een heuse immersieve ruimte. De nieuwe belevingsexpo dient als een introductie tot de Slag bij Passendale. Door middel van krachtige visualisaties, aangepaste muziek en metershoge geprojecteerde historische beelden wordt de slag chronologisch gebracht en geduid aan de bezoeker. Het wordt een totaalbeleving waarbij jong en oud volledig ondergedompeld worden in het verhaal en landschap van 1917.

Daarnaast wordt, in het kader van het WOI-themajaar Landscapes, Feel Flanders Fields van Toerisme Vlaanderen en Westtoer, de tijdelijke tentoonstelling ‘Echoes of War’ geopend. De rol van het landschap als getuige en drager van oorlogsverhalen staat hierin centraal. In deze tentoonstelling worden bezoekers meegenomen doorheen de geschiedenis van het landschap. Zo volgen ze, aan de hand van persoonsverhalen, de tocht van een gewone soldaat. ‘Echoes of War’ moet bezoekers aanmoedigen om de historische betekenis van het landschap beter te begrijpen én te ontdekken na hun museumbezoek.