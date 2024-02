Passchendaele museum pakt uit met twee nieuwigheden: “Pakkende totaalbeleving”

Het Passchendaele museum opende op 1 februari opnieuw de deuren. Bezoekers kunnen er de gloednieuwe belevingsruimte en tijdelijke tentoonstelling ontdekken. Hiermee blijft het museum het verhaal van de slag van Passendale en de vele slachtoffers brengen.

Het museum blijft een grote toeristische troef in Zonnebeke. Vorig jaar waren er opnieuw 102.000 bezoekers. “Dat is meer dan wat we geschat hadden,” zegt schepen Joachim Jonchkeere. “ Na de mindere periode van corona, vinden de toeristen opnieuw de weg naar ons museum. Om de aantrekkelijkheid te behouden, blijft vernieuwen de boodschap. Met de steun van de provincie werd een nieuwe belevingsruimte gecreëerd. Krachtige visualisaties, op maat gemaakte muziek door Jef Neve en metershoge geprojecteerde historische beelden duiden de slag chronologisch. Het is een echte totaalbeleving waarbij de bezoeker volledig ondergedompeld wordt in het verhaal en het landschap. Als bezoeker maak je er echt deel van uit.”

Echoes of War

In het kader van het WO I-themajaar Landscapes/Feel Flanders Fields van toerisme Vlaanderen en Westtoer, opent het museum de tijdelijke tentoonstelling Echoes of War. De rol van het landschap als getuige en drager van oorlogsverhalen staat hier centraal. De bezoekers worden meegenomen doorheen de geschiedenis van het landschap. Ze volgen aan de hand van persoonlijke verhalen de tocht van een gewone soldaat van begin tot einde. Hier zijn de Passchendaele archives van het museum de basis geweest voor de uitwerking. De tentoonstelling moedigt de bezoeker ook aan om het landschap rondom het museum te ontdekken na het bezoek.

Kindvriendelijk

De jongste bezoekers kunnen nog steeds via Lisa, haar neefje Louis en museumratje Maurice op tocht doorheen het museum met een plooikaart en luisterspel op maat. De interactieve momenten zijn uitgebreid en zorgen ervoor dat ook de kinderen geboeid kennismaken met dit stukje geschiedenis.

Het Passchendaele museum is elke dag open van 1 februari tot en met 17 november van 10 tot 17 uur. Meer info en tickets op www.passchebndaele. be. Gratis voor inwoners van Groot Zonnekeke.