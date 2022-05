Originele Michelangelo is unieke aanwinst voor Musea Brugge

Musea Brugge krijgt een opmerkelijke collectie tekeningen en schetsboeken uit de late 16de tot en met de 20ste eeuw van de Stichting Jean van Caloen in beheer, waaronder een bijzondere tekening van Michelangelo. Een unieke aanwinst!

De collectie omvat onder andere werk van Jacques Jordaens en van de Franse meester François Boucher, maar het absolute hoogtepunt van de verzameling is de verbluffende De Steniging van de heilige Stefanus van Michelangelo Buonarotti. Het is de enige tekening van de beroemde Italiaanse renaissancekunstenaar die bewaard wordt in België.

Voorbereidende schets

Het is een uitzonderlijk blad omdat het om een compositiestudie gaat: een tekening waarin Michelangelo zijn idee voor een voorstelling op papier zet. Dergelijke tekeningen gebruikte de kunstenaar als voorbereidende schets voor een eindwerk, zoals een schilderij of een beeldhouwwerk.

Met deze aanwinst voegt het Brugse Prentenkabinet bijna 2000 tekeningen toe aan de reeds meer dan 20.000 tellende collectie werken op papier. Musea Brugge zal de tekeningen grondig onderzoeken en bestuderen, samen met specialisten uit het vakgebied.

Tentoonstelling

Musea Brugge en Stichting Jean van Caloen vieren de overdracht met een kleinschalige tentoonstelling in het Groeningemuseum van zeven topwerken uit de collectie. De werken zullen een korte week te zien zijn tussen 17 en 22 mei en vervolgens samen met de andere tekeningen in de verzameling van de Stichting een plaats krijgen in het Brugse Prentenkabinet. Daar zal de collectie volledig geregistreerd en in hoge resolutie gedigitaliseerd worden, waarna de werken ontsloten worden via de digitale collectiedatabase van Musea Brugge.

