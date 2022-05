Orgel van Sint-Salvatorskathedraal in Brugge eindelijk gerestaureerd

Het gerestaureerd orgel hangt eindelijk terug in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Het is het sluitstuk van dertig jaar restaureren voor in totaal 30 miljoen euro. De Provincie is de bouwheer. Het duurde vijf jaar eer het orgel klaar was.

Provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe (N-VA) uit Damme kaartte vorig jaar bij het provinciebestuur de toestand aan van het onafgewerkte orgel in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge: “Met succes! De deputatie schoot in actie en onlangs werd de orgel er opnieuw geplaatst.”

Vlaams Volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese vult aan: “Zonder orgel was de zo mooi gerestaureerde Sint-Salvatorskerk niet compleet. Zowel de Bruggeling als de vele toeristen vinden het heerlijk dat de kerk zich terug vol orgelmuziek kan vullen.”

Eind 2018 heeft de provincie na een restauratieperiode van 30 jaar de volledige gerestaureerde Sint-Salvatorskathedraal in Brugge voorgesteld. De totale kostprijs van de werken bedroeg zo’n 30 miljoen euro.

Onafgewerkt doksaal

Zowel gelovigen als toeristen ergerden zich al jaren aan het onafgewerkte doksaal zonder orgel. Zeker nu de rest van de kathedraal zo mooi is gerestaureerd. “Reeds 5 jaar was dit orgel in restauratie,” foetert provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe. “Daarom heb ik op aangeven van Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche vorig jaar aangedrongen bij het provinciebestuur om actie te ondernemen.”

Restauratie

In 2010 besliste de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen om het gecombineerde orgel op het doksaal te scheiden: het Klais-orgel op het huidige doksaal blijft behouden, het Van Eynde-orgel wordt gemonteerd op een nieuw doksaal ter hoogte van de kooromgang in het zuidelijk transept. De bouw van het nieuwe doksaal werd in 2017 gerealiseerd.

De restauratie van het Van Eynde orgel zat in de laatste fase in het atelier bij de orgelbouwer Schumacher Orgelbau in Eupen. Na de plaatsing dient ook de intonatie perfect uitgevoerd te worden. Het doorvoeren van de intonatie is immers sterk afhankelijk van de temperatuur om een ideale klankkwaliteit te bekomen. Zo zijn langere periodes met hogere temperaturen noodzakelijk.