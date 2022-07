Oostende wil geen fusie van Mu.ZEE met Antwerpse musea: “We willen geen buitenverblijf van Antwerpen zijn”

In Mu.ZEE bereidt men het Ensorjaar voor en experimenteert men met een breder gebruik. Maar tegen fusieplannen komt er Oostends verzet. “We willen geen buitenverblijf van Antwerpen worden”, luidt het op het stadhuis.

Mu.ZEE, in de oude gebouwen van de SEO in de Romestraat, is al enkele jaren op zoek naar een nieuw elan. “We hebben de pandemie goed doorstaan en klokten af op 50.000 bezoekers per jaar, evenveel als de jaren voordien. Er werd vernieuwd, we experimenteren volop met het inzetten van de benedenverdieping voor meer dan expo’s zoals dans of workshops”, zegt cultuurschepen en voorzitter Bart Plasschaert (CD&V).

“De 7.000 werken uit eigen depot worden getoond op twee verdiepingen aan de voorzijde Romestraat. Met elke 6 maanden een nieuwe expo met kunst van 1860 tot nu en aan de achterzijde tijdelijke expo’s.”

Dicht voor verbouwingen

Wel verdwenen de Ensor-Spilliaert-vleugel en de Servaisvleugel; deze laatste naar verluidt wegens te weinig belangstelling. “In plaats van 10 tentoonstellingen per jaar houden we het op 2 à 3 grotere. We bereiden nu ook volop het Ensorjaar 2024 voor.”

“We zullen 3 tentoonstellingen organiseren. Een kleinere in het Ensorhuis, over Ensor en de stadgroei de Venetiaanse Gaanderijen en een grote expo over Ensor en de stillevens met 300 werken van hem en tijdgenoten in Mu.ZEE zelf. Dat zal in Oostende starten in het najaar van 2023 en in het voorjaar van 2024 verhuizen naar Antwerpen. Nadien gaat Mu.ZEE dicht voor verbouwingen.”

Oostends museum

Oostende is al enige tijd geen baas meer in het grootste museum van de stad. Vlaanderen stelde Dominique Savelkoul twee jaar geleden aan als manager; ze werd inmiddels benoemd tot directeur. In de raad van bestuur heeft Vlaanderen 5 mandaten; de stad Oostende 4.

Inzake financiering ligt het nog verder uiteen: de stad betaalt jaarlijks 700.000 euro tegenover 2,3 miljoen door Vlaanderen dat volop speelt met het idee van een samensmelting met de andere grote musea die vooral door Vlaanderen gefinancierd worden: Museum voor Hedendaagse Kunsten (MUHKA) en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA), beiden in Antwerpen.

Geen fusie

Bart Plasschaert: “In Brussel denken ze nu na hoe die 3 musea elkaar kunnen versterken. De plannen variëren van een samenwerking in de back office tot een pure fusie. De stad Oostende wil graag met de 3 musea samenwerken. Je kunt uitbating van shops, administratie of bewaking misschien efficiënter organiseren met 3 dan alleen. Maar een fusie zien we niet zitten.”

“We willen geen buitenverblijf van Antwerpen worden. Op inhoudelijk vlak zijn het verschillen de musea. Oostende is het kleinste museum. KMSKA heeft meer werken van Ensor en bij een fusie dreigen we de werken van Ensor te verliezen richting het grotere museum.”

“Een tweede reden is dat er in de musea moet verbouwd worden. De drie musea zouden zich daar beter op concentreren in plaats van een nieuwe organisatie al meteen 3 verbouwingen ineens te laten doen.”

Voor Oostende wordt in 2024 zes miljoen euro geïnvesteerd in een renovatie van het gebouw. Mu.ZEE zal dan ministens een jaar dicht zijn.