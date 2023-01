Oostende verwerft schat van Omer Vilain: stad koopt 17.000 prentbriefkaarten in Antwerps veilinghuis

Eind 2022 werd bij het Antwerpse veilinghuis Bernaerts 17.000 Oostendse prentbriefkaarten geveild voor 6.000 euro. Het bleek de collectie te zijn van wijlen hoofdbibliothecaris en heemkundige Omer Vilain. De stad Oostende kocht de indrukwekkende verzameling en zal die, eens gedigitaliseerd, toegankelijk maken voor het publiek.

De voormalige hoofdbibliothecaris, heemkundige en auteur Omer Vilain (1924-2013) collectioneerde ruim 20.000 prentbriefkaarten over zijn stad, die zowat een eeuw overspannen. Bijna 20 jaar verzorgde deze beeldchroniqueur de rubriek De tijd van toen in dit eigenste blad De Zeewacht. Goed voor meer dan 800 afleveringen tussen 1989 en 2008. Telkens vormden twee van zijn vele postkaarten de aanleiding voor een badinerend historisch stukje over het rijke, recente Oostendse verleden. Zelf zei hij daarover in een interview in 2001: “De liefde voor lokale geschiedenis kreeg ik van zeven tantes, zusters van mijn moeder, die heel graag over de tijd van toen vertelden. Die verhalen zijn me altijd bijgebleven.”

De Opex in volle expansie. Veel bouwpercelen langs de Dr. Edouard Moreauxlaan, de vroegere Congolaan, liggen er nog braak bij. De kustramsporen snijden de laan in twee. Op de achtergrond de elektriciteitscentrale van Sas-Slykens. Het is maar één van de ruim 17.000 beelden uit de collectie van Omer Vilain. © Dienst Cultuur stad Oostende/a-Lysiane

Eind 2022 bracht het Antwerpse veilinghuis Bernaerts de dienst Cultuur van de stad Oostende op de hoogte dat er een zeldzaam lot van 17.000 Oostendse prentbriefkaarten zou geveild worden. Voormalig conservator van de stedelijke musea (vandaag deel van Mu.ZEE) Norbert Hostyn kon na inzage bevestigen dat het de collectie van wijlen hoofdbibliothecaris Omer Vilain betrof. Samen met Annelies Dierickx-Visschers van de dienst Cultuur was hij aanwezig op de veiling zelf. “Er bleek gelukkig weinig interesse voor de collectie. Er was amper één bod per telefoon. Dus konden we het lot met een bod van 6.000 euro aankopen”, aldus Annelies.

Mails

“De grote collectioneurs zijn weinig geïnteresseerd omdat ze bij zo’n lot ook veel dubbels verwerven en in verhouding weinig nieuwe prentkaarten”, zo duidt Hostyn de geringe interesse voor het lot. “Inhoudelijk bestrijkt de collectie Oostende en de buurgemeenten en is ze thematisch geordend: gebouwen, visserij, stoeten en processies, Oostende-Doverlijn, stormen, straten en pleinen, Kursaal … Zo is zijn thema ‘hotels’, met zowel binnen- als buitenzichten, onovertroffen.”

De voorhaven vanaf de De Smet de Naeyerbrug gezien kort voor W.O.I. Het treinstation is in aanbouw en op de achtergrond de mailboot Princesse Elisabeth die aan de ‘gare maritime’ ligt. © Dienst Cultuur stad Oostende

“De collectie is vooral belangrijk voor het beeldmateriaal, maar ook de studie van wat er op de prentkaarten geschreven staat, opent voor veel vorsers terzake nog heel wat perspectieven”, vindt Hostyn. “Zo’n postkaarten waren de mails van toen. Een kaart vanuit Oostende naar Antwerpen verstuurd, werd diezelfde dag nog afgeleverd bij de bestemmeling.”

“Gelukkig was er weinig interesse voor de collectie” – Annelies Dierickx-Visschers (Dienst Cultuur)

Zelf is Norbert Hostyn wel verwonderd dat de veiling bij Bernaerts doorging en niet bij bijvoorbeeld Van de Wiele in Brugge. Ook wie de collectie ter veiling bracht, is niet geweten, maar wellicht betreft het hier een initiatief van zijn weduwe of dochter.

Ontsluiten

“De aankoop betekent een belangrijke verrijking van de stedelijke erfgoedcollectie”, zegt ook Virginie Michils van de dienst Cultuur. “Samen met de erfgoedcel Kusterfgoed (www.beeldbankkusterfgoed.be/oostende) willen we dit unieke beeldmateriaal zorgvuldig digitaliseren. Dit om de kwetsbare stukken te beschermen en te bewaren voor toekomstige generaties en ze te ontsluiten voor het grote publiek.”

“Deze aankoop is een mooie aanvulling op de eerder aangekochte collectie glas- en filmnegatieven van de broers Antony, die beelden bevat vanaf de jaren ‘20 van de vorige eeuw. De meerwaarde van de prentbriefkaarten is dat een deel van het beeldmateriaal ook van voor deze datum afkomstig is”, aldus Bart Plasschaert (CD&V), schepen van Vrije Tijd. Hij ziet alvast de collectie als een rijke bron voor thematische erfgoedtentoonstellingen in de Venetiaanse Gaanderijen.

Een zomers strandtafreel tijdens het interbellum: de dijk vol majestueuze hotels, glooit mee met de badinstallatie van ‘Les bains d’Ostende’. © Dienst Cultuur stad Oostende

De geleidelijke digitalisering en dus ontsluiting van de verworven collectie wordt geklaard samen met de erfgoedcel Kusterfgoed en wordt nog een werk van lange adem. Maar over enkele jaar openbaart zich zo een laat 19de- en 20ste-eeuws Oostende, dat de meesten van ons nooit gekend hebben.