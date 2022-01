Onthaal in Nationaal Tabaksmuseum in Wervik wordt groter

Het onthaal in het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in Wervik wordt volledig heringericht. Het autonoom provinciebedrijf Westtoer kende hiervoor een subsidie toe. “In het vernieuwde infokantoor willen we de troeven van onze stad en regio duidelijk in de kijker plaatsen en zal ook het shopgedeelte uitgebouwd worden”, aldus schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit).

“De lokale producten willen we nog meer aan de man brengen, meer uitstallen en hiervoor van het onthaal ook een winkelgalerij maken. De ontvangstruimte van toeristisch onthaal wordt uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt.

Kristof Vandamme (CD&V) las in het meerjarenplan heel wat bedragen over het Nationaal Tabaksmuseum. “Van telkens 30.000 euro voor herstellingswerken aan de molenkuip en het uitrollen van een nieuw concept tot 7.500 euro voor een nieuwe website”, merkte hij op.

Al enkele jaren is er sprake van een grondige herinvulling van het museum. “De voorbereidingen hiervoor lopen volop”, aldus de bevoegde schepen over de stand van zaken. “We zijn blij hiervoor op de expertise van enkele ervaringsdeskundigen met Wervikse roots en de hogeschool Vives Brugge te kunnen rekenen.”

Meer beleving

“Tabak is nog altijd ons erfgoed. Dat willen we blijven bewaren en blijft de hoofdmoot van het aanbod in het museum. We willen wel meer beleving voor zowel jong als oud. Het Nationaal Tabaksmuseum is nu vrij statisch. We willen meer geluiden en het ook aantrekkelijk maken voor kinderen. Ook de gezondheid en tabak willen we proberen mee te nemen. Niet alleen het negatieve, maar ook de herkomst van tabak en de tabaksindustrie naar voor brengen, is de bedoeling.”

Er moeten ook enkele herstellingen in het oude gedeelte gebeuren. Er is daar een probleem van vochtigheid in de galerij waar pijpen worden tentoongesteld. Er komt ook een nieuwe website. (Erik De Block)