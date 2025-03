Ontdek het verzet in Klein Engeland, The Secret War Museum: “Heel veel positieve reacties”

Ter ere van het twintigjarige bestaan van Google Maps zijn de best beoordeelde hotspots van België in kaart gebracht, gebaseerd op het aantal reviews en de gemiddelde beoordeling. Hoog op het lijstje prijkt Klein Engeland, The Secret War Museum.

Klein Engeland, The Secret War Museum is een klein maar uniek museum dat het verhaal van de geheime oorlog van het verzet vertelt. “Het begon toen ik als kleine jongen geboeid luisterde naar de verhalen van mijn opa over WO II. Na ieder verhaal mocht ik iets van zijn collectie mee naar huis nemen. Dat zette mij ertoe aan om te beginnen dromen over het realiseren van een museum. Later ging ik zelf op zoek naar stukken en verhalen”, vertelt conservator Brecht Schotte.

“Toen ik het huis in de Smissestraat kocht, een voormalige winkel met smidse, beschikte ik over voldoende ruimte om er een museum in op te richten. Dat werd Het Huis van ‘40-‘45, ingericht als een huis van toen waar men het leven van de gewone mensen in oorlogstijd kon verkennen. Dat was mijn eerste project.”

Tweede project

Na een tijdje kwam een hoeve te koop waar Brecht meteen heel wat mogelijkheden in zag. Het huis in de Smissestraat werd verkocht en de hoeve in de Molenweg in Klerken werd aangekocht, en een nieuw museum herrees. “Na heel wat werken konden we op 12 augustus 2022 het nieuwe museum openen, mijn tweede project. Het is anders dan het vorige geworden, heel uniek: opgebouwd als een huis uit de jaren 40 waar verhalen te ontdekken zijn die men in geen enkel ander museum kan gaan bekijken.”

“In Houthulst en Klerken werd heel wat verzet georganiseerd. Een stuwende kracht daarbij was de familie De Groote. Er zijn hier dan ook heel wat stukken van die familie te vinden. Elke vorm van verzet werd toegepast in Groot-Houthulst, zoals hulp aan onderduikers en neergestorte piloten, het verspreiden van clandestiene pers, het verzamelen van informatie over de vijand, enzovoort.”

Het verhaal van Klein Engeland begint op 28 mei 1940, de dag van de Belgische overgave. “Die dag komen de Duitsers Houthulst binnen en eisen ze dat de witte vlag wordt gehesen. Burgemeester Hubert De Groote weigert en wordt hiervoor een dag opgesloten. Vanaf die dag weigert hij zich neer te leggen bij een Duitse overwinning. Hij begint met het verzamelen van inlichtingen.”

“Een kleine verzetskern wordt met enkele inwoners opgericht. Vanaf 1941 organiseren ze sabotages en verspreiden ze clandestiene pers. Later geeft men hulp aan onderduikers, helpt men geallieerde piloten op de ontsnappingslijnen, organiseert men parachutages en steelt men springstoffen uit het grote Duitse munitiedepot. Zelfs twee Joodse meisjes krijgen een onderduikplaats in het dorp.”

Haard van verzet

Houthulst wordt een haard van verzet. Steeds meer mensen uit de gemeente en uit de buurgemeenten sluiten aan. “Ten slotte wordt Hubert De Groote leider van het Belgisch Legioen later Geheim Leger voor heel West-Vlaanderen. Ondertussen is zijn broer Georges een van de leidende figuren in Oost-Vlaanderen en zijn zus Agnes de belangrijkste koerier van die twee provincies.”

Kleine verhalen

“Ik probeer met kleine verhalen grote geschiedenis te vertellen. De rode draad is het verzet en dat kan doorgetrokken worden naar heel Vlaanderen. Bijzonder zijn ook de stukken en verhalen die ik ging verzamelen bij getuigen van de oorlog en waar ik veel opzoekwerk voor deed. Ik ben heel blij met de reacties van mensen die zich specialiseren in deze materie en professoren die het museum een topper vinden”, zegt Brecht. “Ook buitenlanders appreciëren het, getuige de vele positieve reacties op Facebook.”

Het museum biedt ook een rondleiding met gids voor groepen van 5 tot 15 personen en voor kinderen is er een zoektocht waarbij ze het geheim van de spionnen moeten kraken. “Af en toe geven we ook een lezing, zoals op 15 mei over krijgsgevangenen. Op 12 en 13 juli wordt voor de tweede keer een groot evenement met als thema de Duitse inval van 1940 georganiseerd. Er worden historisch correcte scènes gespeeld, waarbij ook de vluchtelingen niet worden vergeten.”

Het museum is te bezoeken op elke eerste zondag van de maand van 9.30 tot 17 uur en vanaf vijf personen op afspraak. Boeken kan via kleinengeland@outlook.be. Volg alle activiteiten van het museum op Facebook.