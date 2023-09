Oefening baart kunst: jeugdwerk van vier Brugse meesters in Groeningemuseum

Donderdag 21 september opent de nieuwste collectiepresentatie ‘Oefening baart kunst’ in het Groeningemuseum in Brugge. Een selectie 18e-eeuwse academietekeningen, die de start van de carrière van Brugse meesters als Suvée en Duvivier inluidden, verlaten uitzonderlijk het Prentenkabinet van Musea Brugge. Ze brengen het verhaal van hun parcours van leerling aan de Brugse Academie tot meester in de schilderkunst.

Musea Brugge stelt uitzonderlijk ‘jeugdwerk’ tentoon van vier meesters tijdens hun opleiding in de tekenkunst aan de Brugse Academie voor Schone Kunsten uit de tweede helft van de 18e eeuw: Joseph-Benoît Suvée, Jean-Bernard Duvivier, Pieter Goddyn en Augustin van den Berghe.

“De Brugse Academie was voor deze vier leerlingen – en vele anderen – het begin van een succesvolle internationale carrière als tekenaar en schilder”, vertelt Evelien De Wilde, conservator Prentenkabinet bij Musea Brugge. “De tentoongestelde tekeningen geven dan ook een unieke inkijk in hun traject van leerling tot meester, van hun eerste artistieke uitingen tot hun internationale carrière in Parijs en Rome”.

Nieuwe inzichten

Volgens cultuurschepen Nico Blontrock worden tekeningen maar zelden uit hun bewaarplek gehaald en tentoongesteld omwille van hun fragiele karakter: “Voor ‘Oefening baart kunst’ verlaten de werken uitzonderlijk het Prentenkabinet en worden ze voor het eerst samen getoond. Het is een unieke presentatie die de opkomende Brugse talenten van de 18e eeuw in de kijker zet”.

Centraal in de opstelling vertelt een touchscreen het verhaal van de Brugse academie en haar belang voor de Brugse neoclassicistische schilders. Een verhaal vol nieuwe inzichten dankzij het onderzoeksproject ‘Leerling en meester, figuurtekeningen uit de Brugse Academie in hun context (1757-1892)’, waarbij Musea Brugge meer dan 850 tekeningen heeft geregistreerd, onderzocht en ontsloten.

Garemijn

Speciale aandacht gaat uit naar leraar en directeur Jan Anton Garemijn. “Tijdens zijn directeurschap hield Garemijn notitieboekjes bij die recent integraal zijn ontcijferd met behulp van vrijwilligers via crowdsourcing. De notitieboekjes zijn waardevolle tijdsdocumenten die inzicht geven in de werking aan de Brugse academie”, verduidelijkt Nico Blontrock. “Een kleine maar bijzonder fijne tijdelijke aanvulling van de vaste collectie van het Groeningemuseum.”

‘Oefening baart kunst. De Brugse Academie en de lokroep van het buitenland’ loopt van 21 september 2023 tot 12 maart 2024 in zaal 10 van hetGroeningemuseum, Dijver 12 in Brugge