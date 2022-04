Nieuwe tentoonstelling in Werviks Tabaksmuseum

De titel van de tijdelijke tentoonstelling in het Nationaal Tabaksmuseum is dit keer Berookt. Te bezoeken tot begin november. Bijna dertig kunstenaars integreren hun werk in de bestaande ruimtes van het tabaksmuseum. Berookt is het startschot van de grote zomerexpo in en rond het museum. Curatoren zijn kunstenaars Charlot Winne en Tom Van Ryckeghem.

De laatste decennia veranderde er heel wat in de maatschappij en in het bijzonder in de wereld van de tabak. Van het heldhaftige en coole imago van tabakswaren tot het algemeen rookverbod in cafés en restaurants. Er werd een hele weg afgelegd. Met het drieledige project ‘Als de Rook om je Hoofd is Verdwenen’ staat het Nationaal Tabakmuseum hier bij stil.

Kunstenaars Charlot Winne en Tom Van Ryckeghem groeiden op in Menen en wonen nu in Wervik. Charlot in de Ooievaarstraat, Tom in de Molenstraat. Beiden exposeren ook mee. “Ze hebben prachtig werk geleverd, een grote chapeau”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Het lied ‘Als de Rook om je Hoofd is Verdwenen’ uit 1968 van Boudewijn De Groot typeert heel dat project. Het zorgt voor een intens en dubbel gevoel omdat alle kunstwerken een duidelijke betekenis hebben.”

Drieluik

Berookt is dus het eerste van een drieluik. Vanaf juli is er op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen het kunstparcours Rook in Wervik-Geluwe. Dat loopt tot 18 september. Als afsluiter is er dan vanaf 7 oktober een maand lang Gerookt, een cartoonwandeling met werk van ereburger André Nollet die opgroeide in Wervik en al lang in Gent woont.

(EDB)