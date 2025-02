Nieuwe museumzoektocht ‘Charles & de charette’ in Nationaal Tabaksmuseum

Vanaf komende dinsdag is er in het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in Wervik een nieuwe museumzoektocht: ‘Charles & de charette’. “Met dit innovatieve en interactieve spel op wielen leren jonge kinderen van 5 tot 8 jaar op een speelse manier de geschiedenis van de tabak en de unieke collectie van het museum kennen”, aldus Kris Deronne, Deskundige Toerisme.

Het Nationaal Tabaksmuseum neemt maar wat graag opnieuw deel aan Krokuskriebels, het tweejaarlijkse familievriendelijke evenement van de Gezinsbond in samenwerking met 85 Vlaamse musea & FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed). De rode draad van de inmiddels twaalfde editie: het thema ‘Spelen’.

Opdrachten

“De zoektocht is ideaal om jonge kinderen op een speelse wijze onze objecten te leren kennen”, aldus schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit). Centraal staan douanier op rust Charles, gespeeld door Marcel Vandemaele uit Beselare, en een kinderwagen, in het dialect een ‘charette’. Deelnemers krijgen een handleiding. Na het scannen van een QR-code ziet men een filmpje met de douanier. Charles legde tijdens een van zijn shifts aan de grensovergang met Frankrijk ooit beslag op een mysterieuze kinderwagen van Sos den Blauwer, waarmee – zo vermoedde hij – heimelijk smokkelwaar de grens werd overgebracht.

Pas na lang zoeken slaagde hij erin om de tabak en de gouden pijp die erin verborgen zaten alsnog te vinden. “De kinderen kunnen zich met hun ouders of grootouders een geboren speurneus tonen”, zegt Febe Derycke van de Dienst Toerisme. “Tijdens dit spannende avontuur trekken de deelnemers met de ingenieuze kinderwagen vol opdrachten en aanwijzingen op verkenning doorheen het museum. Elke van de zes opdrachten brengt je een stapje dichter bij het smokkelwaar dat er ergens stiekem in verborgen steekt. Wie de puzzelstukjes in de juiste volgorde legt, krijgt de kinderwagen open. Na afloop van de zoektocht staat je een leuke attentie te wachten.”