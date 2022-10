Nieuw Bijbels belevingscentrum op site Grootseminarie in Brugge

Op de site van het Grootseminarie in Brugge opende op donderdag 6 oktober het gloednieuwe Bijbelse belevingscentrum Biblia. Het zogenaamde Bijbelhuis was veertien jaar lang ondergebracht in het groene abdijdomein Zevenkerken, met een permanente tentoonstelling waar bezoekers met behulp van een audiofoon konden binnentreden in de boeiende wereld van de Bijbel.

“Duizenden bezoekers hebben het Bijbelhuis bezocht en er ook Bijbelse vorming gekregen. Maar na zoveel jaren intensief gebruik moesten we vaststellen dat de tentoonstelling aan vernieuwing toe was”, zegt Wim Vervaeck van Bisdom Brugge.

“Daarom heeft de raad van bestuur van de Bijbeldienst Bisdom Brugge vzw besloten om een nieuw interactief Bijbelcentrum te openen én dat op een nieuwe locatie. Want hoewel de locatie in Zevenkerken heel wat voordelen had, was de gebrekkige bereikbaarheid toch een groot nadeel. Het bestuur is daarom in gesprek gegaan met de verantwoordelijken van het Grootseminarie Brugge aan de Potterierei met de bedoeling daar een nieuw Bijbelcentrum op te starten.”

Vier keer zo groot

En zo geschiedde dus. Het nieuwe Bijbelbelevingscentrum, ook wel Biblia genoemd, is ook met het openbaar vervoer vlot bereikbaar en de museale ruimte is vier keer zo groot als de voorgaande.

“Het nieuwe centrum is interactief. Voor de uitwerking werkten we samen met het gerenommeerde ontwerpbureau Bailleul en met het vermaarde Studio Klaas Verplancke die met teken- en animatiekunst de ontsluiting van de Bijbel weet af te stemmen op jong en oud”, besluit Wim Vervaeck.

(PDV)