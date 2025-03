Navigo Visserijmuseum ruilt hondshaaien voor vijfdradige meunen en slijmvissen

Vier jonge hondshaaien vertrokken uit het Navigo Visserijmuseum in Oostduinkerke naar het Aquarium de Dunkerkque. In ruil komt er een twintigtal vissen terug en die kan je vanaf deze week in de aquaria bewonderen. Het Visserijmuseum is trouwens een van de erkende dierentuinen in Vlaanderen.

“De aquaria zijn een van de blikvangers in het Navigo Visserijmuseum”, weet coördinator Jadrana Demoen. “Dankzij een succesvolle visuitwisseling met Duinkerke kunnen de bezoekers een pak nieuwe vissen bewonderen. Het gaat om elf zeebaarsjes, twee vijfdradige meunen, vier slijmvissen, één grondel en twee zeedonderpadden. We kregen ook enkele zee-egels en zeesterren. De meeste dieren zijn vanaf deze week te bewonderen in het nieuwe aquarium. De meunen en zeebaarzen zitten nog even in quarantaine. De dieren eten goed en wennen snel. We zullen ze binnenkort overplaatsen naar de publieke opstelling. Die vissen vormen een waardevolle aanvulling in de collectie. We streven naar een ideaal evenwicht.”

Kookworkshop

Het water in de aquaria in het Navigo Visserijmuseum komt via een speciale installatie op het strand van Oostduinkerke rechtstreeks uit zee. Het museum is erkend als dierentuin. Het is volledig vernieuwd en er is nu onder meer een keuken. Daar verzorgt een chef-kok van hotelschool Ter Duinen uit Koksijde op 17 en 18 maart een kookworkshop met visreceptjes op het menu. En neen, die worden niet uit het aquarium van het museum gevist. (GUS)