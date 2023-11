Muurschildering voor de vrede in het Arentshof in Brugge

Op 11 november, een dag die internationaal in het teken van wereldvrede staat, stellen Musea Brugge en museumillustrator Pieter Van Eenoge een nieuwe muurschildering voor, die de vele honderdduizenden bezoekers in het Arentshof moet doen stilstaan bij het actuele oorlogsleed, en vooral oproept tot vrede en dialoog.

Het team van Musea Brugge staat stil bij het vele menselijke leed dat momenteel veroorzaakt wordt overal ter wereld. Daarom werd museumillustrator Pieter Van Eenoge ingeschakeld, om een sterke boodschap – een oproep tot vrede – te ontwerpen.

Wapenstilstand

Die wordt niet toevallig op 11 november, Wapenstilstand, voorgesteld. Cultuurschepen Nico Blontrock motiveert: “We worden momenteel helaas iedere dag geconfronteerd met oorlogsgeweld, en vooral héél veel menselijk leed, op talloze plekken in de wereld. Het meest recent in Israël en Palestina, maar ook in Oekraïne woedt de oorlog nog hevig. Dan hebben we het nog niet eens over het geweld in landen als Jemen, Syrië, Somalië… en nog zoveel andere landen. Wie beter dan onze museumillustrator Pieter Van Eenoge om hier een gepaste boodschap voor te creëren?”

Vredesduif

De Brugse illustrator, sinds mei aan de slag bij Musea Brugge, ging graag in op de vraag. Centraal in de illustratie staat een machinegeweer dat vernietigd wordt door enkele bekende personages uit topwerken in de MB-collectie. DE figuren zijn geïnspireerd op ‘Oosters Verhaal’ (Edgard Tytgat), ‘De heks van Endor roept Samuëls geest op voor Saul’ (Gaspar de Crayer), ‘Kruisdraging’ (Pieter Pourbus) en ‘Het Laatste Oordeel’ (Pieter Pourbus). Daaruit ontstaat een grote vredesduif.

“Een goed geweer is een slecht verweer. Wapens hebben nog nooit een oorlog opgelost. Een oorlog zelf lost ook niets op. Respect voor de ander, dialoog met de ander en geloof in de ander wel. Maar zo zit de mens helaas niet altijd in elkaar”, zegt Pieter Van Eenoge over zijn nieuw werk. “De honger naar macht en rijkdom is soms te groot, de kracht van woede en haat ook. En bij een opbod van dit alles vallen er alleen maar slachtoffers. Hoe meer wapens, hoe meer verliezen. Dus dan zijn er beter geen”.

Even halt houden

De illustratie, die MB voorstelt op Wapenstilstand, wordt de komende dagen geschilderd op de grote etalagewand van de centrale museumshop in het Arentshof, langs de Dijver in Brugge. “Een plek in het hart van ons Museumkwartier, waar de komende maanden vele honderdduizenden mensen zullen passeren”, zegt Elviera Velghe, directeur Musea Brugge (Publiek & Tentoonstellingen).

“Met dit werk hopen we dan ook dat iedereen even halt houdt en nadenkt over het vele geweld, en die kracht van woede en haat, zoals Pieter het treffend omschrijft. Als iedereen heel even nadenkt hoe hij of zij een klein verschil kan maken, zijn we misschien een klein stapje dichter richting een betere wereld. Hiermee gaan we geen oorlogen of andere conflicten oplossen, maar het blijft belangrijk om er op zijn minst bij stil te staan, zeker op een dag als 11 november.”