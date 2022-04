Museum Hooge Crater in Zillebeke zoekt ex-leerlingen van voormalig schooltje

Op de plaats waar nu het Hooge Crater Museum ligt, was er vroeger een schooltje. In het kader van Erfgoeddag is uitbater Niek Benoot samen met Kevin Breyne van Bellewaerts vzw op zoek naar oud-leerlingen om hun verhaal te registeren. “We willen die getuigenissen gebruiken tijdens onze rondleidingen. Die geschiedenis is immers zo mooi dat we ze niet verloren mogen laten gaan.”

Het Hooge Crater Museum in Zillebeke ligt op een plek die tijdens de Eerste Wereldoorlog fel werd bevochten. “Na de oorlog kwam er een schooltje”, zegt Niek Benoot, uitbater van Hooge Crater Museum. “Aanvankelijk was het een noodschool en volgden er alleen kinderen les waarvan familie op kasteel ’t Hooge bij de baron Gaston de Vinck werkte. De baron was verantwoordelijk voor de wederopbouw na de oorlog. Het schooltje bleef open tot eind jaren ’70 onder impuls van de Heilige Familie. Heel veel kinderen uit de regio zaten er ooit op de banken. Alle leerlingen van de verschillende leerjaren zaten in één klasje en de juffrouw deed zowat alles: ze was directrice, gaf les, haalde de leerlingen op en maakte de schoolmaaltijden klaar.”

Het voormalig schooltje. © gf

De laatste directrice was Maria Waterblé. Haar dochter stuurde een handgeschreven brief naar Niek Benoot met enkele anekdotes. Zo vertelt ze dat ze tijdens de turnles mochten spelen op het Hoge Crater Cemetery, de militaire begraafplaats aan de overkant van de straat. “Het was een ideale speelruimte, mooi afgesloten, en het gras was kort afgereden. Nu kunnen we ons zoiets niet meer voorstellen”, aldus Niek. “Ook leuk is het verhaal van de papegaai die plots werd opgemerkt. Het bleek een ontsnapt exemplaar van Bellewaerde te zijn. Toen de vogel werd teruggebracht, kregen de leerlingen een gratis ticket voor het pretpark.”

Waar nu het café van het museum is, was vroeger het klaslokaal en het terras was de speelplaats. De oude toiletten zijn mooie overblijfselen. “Zelfs de deur van het kolenkot is er nog, blijkbaar was dat de plek waar de stoute kinderen in terecht kwamen (lacht).”

De klas van Maria Waterblé. © gf

De schoolfunctie is niet volledig verdwenen. Met de regelmaat van de klok komen er schoolkinderen langs om het museum te bezoeken en waarbij ze ‘les’ krijgen over de oorlog. “Speciaal voor scholen ontwikkelden we educatieve pakketten en formules uit”, aldus de uitbater.

Verhalen en foto’s gezocht

Het museum is nu op zoek naar oud-leerlingen met verhalen en foto’s van het oude schooltje. Op Erfgoeddag, nu zondag 24 april, kunnen mensen zich aanmelden tussen 10 uur en 16 uur in het Hooge Crater Museum.

“De meegebrachte foto’s worden door een gespecialiseerd team gescand en direct teruggeven. We noteren de extra gegevens, en leggen een digitale databank aan voor de toekomst”, verduidelijkt Niek. Dat gebeurt in samenwerking met CO7 en Bellewaerts, de vzw die onder meer gidswandelingen organiseert. “We nemen de verhalen van de getuigen op om die dan later te gebruiken in onze rondleidingen. Ook zullen de beelden te zien zijn op ‘Westhoek verbeeldt’ van CO7.

“Het is belangrijk dat de mooie geschiedenis van het schooltje niet verloren gaat. Op deze erfgoeddag over het thema onderwijs konden we dus niet anders dan een waar schoolfeest te organiseren. Spring gerust binnen voor speelplaatsspelletjes bij het terras, een drankje in de oude klaslokalen, een verduidelijkende historische uitleg door de meester en beelden uit het rijke schoolverleden op ’t Hooge”, aldus nog Niek Benoot.