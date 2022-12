Museum ABBY in Begijnhofpark krijgt 38.400 euro subsidie voor spiegelletters

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) schenkt 38.400 euro aan het museum ABBY in het Begijnhofpark in Kortrijk. Dat geld moet het gebruiken om unieke spiegelletters te plaatsen. In totaal voorziet N-VA-minister Demir 6.414.807 euro voor de ondersteuning van 22 West-Vlaamse projecten. Museum ABBY is daar dus één van.

Iets minder dan een maand geleden presenteerde Stad Kortrijk vol trots de plannen voor het nagelnieuwe museum ABBY. Het museum moet in 2024 klaar zijn en krijgt dankzij de Vlaamse subsidie nog een extra dimensie, in de vorm van spiegelletters. “Die worden een nieuw, uniek en speels belevingselement met een uitgesproken fotogeniek karakter en een betekenisvolle symboliek. Ze zetten de ABBY-site in de kijker en nodigen de fietser uit om even halt te houden en van een welverdiende pauze te genieten”, verduidelijkt provincieraadslid Cathy Coudyser (N-VA).