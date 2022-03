Musea en Openbare Bibliotheek Brugge verwerven uitzonderlijk 16de-eeuws manuscript

Brugge is een 16de-eeuws manuscript rijker. Het is aangekocht door Musea Brugge en Openbare Bibliotheek Brugge. De aankoop is belangrijk omdat zowel de opdrachtgever Jan de Witte als de maker ervan nauw met Brugge verbonden zijn.

De aankoop is een traktaat over de bisschoppelijke uitvaartliturgie (obsequ), geschreven door Nicolaus Bureau in opdracht van bisschop Jan de Witte. Die laatste is behalve de oprichter van het Collegium Bilingue in Brugge, ook de eerste bisschop van Cuba. Bisschop De Witte woonde in het Hof van Cuba aan de Garenmarkt en stond op de plaats waar nu de residentie Ten Eeckhoute is gevestigd.

Volbladminiatuur

De volbladminiatuur aan het begin van het manuscript toont Jan de Witte, knielend voor een gekruisigde Christus, en kan in de onmiddellijke omgeving van de Brugse miniatuur- en paneelschilder Simon Bening (+1561) worden gesitueerd.

De compositie van de miniatuur is beïnvloed door Gerard David (ca. 1455-1523). Rond de volbladminiatuur en de tegenoverliggende bladzijde is randdecoratie in illusionistische of Gent-Brugse stijl aangebracht. De randdecoratie bevat ook het wapenschild en het motto Voluntas dei (Gods wil) van Jan de Witte.

De betekenis van het manuscript is zowel qua inhoud als qua vorm bijzonder groot voor Brugge. Lacunes in de collecties op vlak van humanisme, Brugse funeraire cultuur en 16de-eeuwse productie van boeken en schilderkunst worden met deze aankoop opgevuld.

Hugo van der Goes

Het manuscript was tot nu toe in Amerikaans privébezit en kon in een Zwitserse kunsthandel voor 110.000 euro worden aangekocht.

Vanaf 28 oktober maakt het manuscript deel uit van de tentoonstelling Oog in oog met de dood. Hugo van der Goes, oude meesters, nieuwe blikken in het Sint-Janshospitaal. (Chris Weymeis)