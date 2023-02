Musea Brugge zet queer art in de kijker tijdens kunstenfestival Queer Was Here

Queer kunstenaars zijn er altijd al geweest, toch is queer art tot op vandaag amper zichtbaar in musea en kunstcollecties. Om die blinde vlek aan te kaarten organiseert Musea Brugge, samen met gastcuratoren Kim Note (fotograaf) en Maria Kleopatra (model en DJ), van 4 tot en met 26 maart het kunstenfestival ‘Queer Was Here’.

Tussen 4 en 26 maart zet Musea Brugge samen met twee gastcuratoren uit de Brugse LGBTQ-community kunst door queer artiesten in de kijker tijdens het nieuw kunstenfestival ‘Queer Was Here’. Met een uiteenlopende programmatie in en rond Salon Arents – van feesten tot debatten en tekensessies – trekt de Brugse museumgroep de dialoog op gang over de (onder)representatie van LGBTQ in musea en in het culturele landschap.

Verborgen schat

“Wanneer we met een queerblik naar de kunstgeschiedenis kijken, komt er een verborgen schat aan homo-erotische kunst naar boven”, zeggen gastcuratoren Kim Note en Maria Kleopatra. “Maar hoewel queer kunst altijd heeft bestaan, is die nog steeds ondervertegenwoordigd in musea en collecties. Met ‘Queer Was Here’ willen we die blinde vlek aankaarten.”

Tot op vandaag worden verschillende groepen onderbelicht in kunstcollecties wereldwijd. De LGBTQ-gemeenschap is daar één van. Elviera Velghen, directeur Musea Brugge – Publiek & Tentoonstellingen, legt uit: “Tijdens ‘Queer Was Here’ stellen we ons de vraag hoe dit kan en kaarten we die onderrepresentatie aan met scherpe debatten en boeiende lezingen met onder meer historicus Jonas Roelens en LGBTQ-activist Fleur Pierets.”

“Daarnaast laten we de queer kunst ook schitteren en vieren we de rijkdom van de community met een queer art expo en verschillende feesten in en rond Salon Arents. Het wordt een festival voor iedereen, met serieuze gesprekken én ruimte voor plezier en creativiteit?”

Zelfexpressie

Ook Brugs schepen van Cultuur Nico Blontrock kijkt uit naar Queer Was Here: “Het staat vast dat representatie en zelfexpressie van groot belang is voor het individu en de gemeenschap. Met initiatieven als ‘Queer Was Here’ tonen we dat iedereen een stem en een plek in de spotlights verdient.”

“Dat Musea Brugge het voortouw neemt in de organisatie van inclusieve activiteiten rond actuele thema’s, maakt me bijzonder trots. ‘Queer Was Here’ is niet alleen een verrassend kunstenfestival, maar ook een belangrijke boodschap dat iedereen zichzelf mag zijn in Brugge.”

Bekijk het volledige programma op museabrugge.be/queerwashere