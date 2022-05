Musea Brugge wil manifest rond grensoverschrijdend gedrag opstellen na affaire-Fabre

Musea Brugge heeft ervoor gekozen om het werk ‘De man die vuur geeft’ van Jan Fabre niet te verwijderen uit de tuin van het Gezellehuis. “De reden? Omdat we dit maatschappelijk probleem niet uit de weg willen gaan. We pleiten er net voor om het meer bespreekbaar te maken. Het gedrag van Jan Fabre staat helaas immers niet op zichzelf”, zegt cultuurschepen Nico Blontrock. Musea Brugge wil een wel tegen september een manifest over grensoverschrijdend gedrag opstellen.

Daarom organiseren Musea Brugge na de zomer samen met SMAK Gent een reeks symposia waarop ze de problematiek van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bespreekbaar willen maken. “We doen dit in samenwerking met specialisten uit de kunstwereld én het sociale veld”, zegt de Brugse cultuurschepen Nico Blontrock.

Dialoog

Deze momenten van dialoog zullen deels plaatsvinden in SMAK Gent en deels in Salon Arents, de nieuwe ontmoetingsplek van Musea Brugge waar het museum van de toekomst centraal staat. Ook de kathedraal van Antwerpen, waar een werk van Fabre staat, zal deelnemen.

Manifest

Tijdens deze symposia zal een manifest worden opgesteld, dat bij ‘De man die vuur geeft’ zal geplaatst worden. “We denken er ook over na om dichters op de site van het Gezellehuis te laten werken en te laten inspelen op deze thematiek”, almdus Nikco Blontrock. De symposia worden gepland in september en oktober.