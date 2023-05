Musea Brugge vervangt museumdichter door museumkunstenaar

Na de niet volledig gelukte experimenten met museumdichters Delphine Lecompte en Seckou Ouologuem, gooit Musea Brugge het over een andere boeg. Vanaf 8 mei gaat de Brugse illustrator Peter Van Eenoge voor een jaar als museumkunstenaar aan de slag.

Musea Brugge heeft voor het eerst een museumkunstenaar aangesteld. Het gaat om illustrator Pieter Van Eenoge. Hij zal vanaf 8 mei een jaar lang de rijke collectie van Musea Brugge en houdt hij een (kleurrijke) spiegel voor.

Surrealistisch

Twee keer per maand zal Bruggeling Van Eenoge in zijn kenmerkende stijl kleurrijke en surrealistische museumillustraties creëren. “Het werk van Pieter Van Eenoge zal een nieuwe, frisse dimensie toevoegen aan onze rijke en gevarieerde collectie”, vertelt Elviera Velge, directeur Publiek en Tentoonstellingen van Musea Brugge.

“We zijn heel benieuwd naar zijn creatieve interpretatie van onze collectie en werking en zijn blik op de actualiteit. Uiteraard mag hij ook kritisch naar ons werk kijken, daarvoor hebben we hem gevraagd.”

Humo

Bruggeling Pieter Van Eenoge (°1976) is allerminst een onbekende in de illustratiewereld en werkte al voor gerenommeerde kranten en magazines in binnen- en buitenland zoals Humo, Vrij Nederland, The New York Times en The New Yorker en Süddeutsche Zeitung Magazin. Met een stijl die hij omschrijft als ‘introvert expressionisme’ vertaalt Van Eenoge complexe thema’s naar leesbare beelden, en omgekeerd.

Pieter Van Eenoge. © Musea Brugge

Cultuurschepen Nico Blontrock stelt: “Als nieuwe museumkunstenaar treedt Pieter in de voetsporen van dichter en auteur Delphine Lecomte en slam poet en performer Seckou Ouologuem, die de voorbije jaren als onze museumkunstenaars aan de slag waren.”

“Ik kijk heel erg uit naar hoe hij het museumkunstenaarschap zal invullen, maar ik ben ervan overtuigd dat hij die rol met glans zal vervullen. Ik ben blij dat we na twee museumdichters met Pieter eens een nieuwe weg inslaan en het museumkunstenaarschap fris en scherp houden!”.

Twee keer per maand

De museumillustraties van de hand van Pieter Van Eenoge zullen twee keer per maand verschijnen op de website, sociale media en andere digitale kanalen van Musea Brugge. Zijn eerste museumillustratie toont Van Eenoge als nieuwe Brugse museumkunstenaar.