Musea Brugge verrijkt zijn collectie met werk van Ensor en Reckelbus

Musea Brugge heeft bij Van de Wiele Veilingen twee werken aangekocht van de onovertroffen grootmeester James Ensor (1860-1949) en de Brugse kunstenaar Louis Reckelbus (1864-1958). Beide aanwinsten sluiten mooi aan bij de collectie van Musea Brugge.

Op de najaarsveiling van Van de Wiele Veilingen kon Musea Brugge een met de hand ingekleurde ets van James Ensor aankopen die de zeven hoofdzonden voorstelt. De koperets fungeerde als het ‘frontispice’, het voorblad van het album ‘Les Péchés capitaux’: een satirisch album met acht etsen waarin Ensor een traditioneel thema uit de christelijke moraal actualiseert, gepubliceerd in 1904.

Het album werd voorzien van een voorwoord door zijn goede vriend Eugène Demolder, van wie in het Groeningemuseum een intrigerend portret hangt van Ensors hand dat sinds 2004 deel uitmaakt van de collectie van Musea Brugge.

Lacune

“Musea Brugge was al in bezit van de zeven afzonderlijke prenten uit het album”, vertelt cultuurschepen Nico Blontrock. “De werken werden door Ensor bijgekleurd en behoren tot het beste van zijn later grafisch werk. Tot nu toe ontbrak de achtste prent uit de reeks: het frontispice waarop de personificaties van de zonden onder de zwarte vleugels van een doodshoofd zijn voorgesteld. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat we deze lacune in onze collectie konden invullen.”

Twintig etsen van Ensor

De aangekochte prent toont een gevleugeld skelet dat over de personificaties van de zonden zweeft. Links staat een soldaat die de hoogmoed symboliseert. Naast hem prijkt de gierigheid met een goed gevulde beurs. Het volgend koppel toont een razende vrouw (woede) en een hitsige man (lust).

Gulzigheid wordt gesymboliseerd door een man die een worst verslindt. Naast hem dreigt afgunst met een mes, waarvan het lemmet met bloed besmeurd is. Uiterst rechts herkennen we de luiheid die in een nachtjapon gekleed is, waarover een slak kruipt.

Anne van Oosterwijk, directeur Collectie bij Musea Brugge legt uit: “Tot nu toe bezat Musea Brugge in totaal negentien met de hand ingekleurde etsen van James Ensor, die tussen 1995 en 1998 verzameld werden door conservator Dirk De Vos. Met deze laatste ontbrekende ets uit de reeks van de zeven hoofdzonden komen we nu aan een totaal van twintig handgekleurde prenten. Samen met het schilderij ‘Icône. Portret van Eugène Demolder’ (1893) bieden ze een representatief staal van de diverse thema’s die Ensor in zijn werk hanteerde.”

Wedstrijdontwerp van Reckelbus

Op dezelfde veiling kon Musea Brugge ook een aquarel verwerven van Louis Reckelbus, een interessante aankoop voor de Brugse collectie. Laurence Van Kerkhoven, conservator schilderkunst bij Musea Brugge: “In 1892 schreef het Brugse stadsbestuur een wedstrijd uit voor Brugse kunstenaars om een stationsaffiche te ontwerpen.”

De aquarel van Reckelbus. © Musea Brugge

“De kunstenaars moesten hun voorstellen indienen in schaal één vierde. Het college van burgemeester en schepenen bekeek de ingediende voorstellen en koos uiteindelijk de ontwerptekening van Louis Reckelbus. Het is dit bekroonde ontwerp dat Musea Brugge nu heeft kunnen aankopen”.

De aquarel beeldt verschillende pittoreske Brugse stadsgezichten uit, gegroepeerd rond een spoorwegkaartje en de woorden ‘Bruges et ses environs’. Anne Van Oosterwijk wijst erop dat het uiteindelijke werk, dankzij de Vrienden van Musea Brugge, al in 2018 op ware grootte aan de collectie van Musdea Brugge toegevoegd, toen het opdook bij Carlo Bonte Auctions. Dankzij deze nieuwe aankoop bevinden beide werken zich nu in onze collectie. Een perfecte aanvulling dus.”