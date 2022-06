Musea Brugge pakt uit met nieuw concept

Musea Brugge en De Republiek presenteren het concept: ‘An Evening With…’. Voor deze nieuwe reeks in Salon Arents nodigen ze verschillende gasten uit voor een gesprek op het scherp van de snee. De gasten gaan in dialoog met het publiek over de thema’s die hen tijdens dat ene intieme moment met elkaar verbinden. Op 9 juni is als eerste de veelzijdige verhalenverteller Jaouad Alloul te gast.

Jaouad Alloul is een artistieke kameleon. Opgeleid als banketbakker zette hij zijn eerste stappen op het podium als drag queen. Vele jaren later heeft hij zich ontpopt tot de verhalenverteller die hij vandaag is.

Gender

Hij speelt graag met het thema gender en gaat controversiële thema’s niet uit de weg. Zijn comfortzone verlaten ervaart Jaouad als een absolute must die hij combineert met een onstuitbare drang om verhalen te vertellen. Zingen, dansen, acteren, regisseren, presenteren, creëren… Het is voor hem één grote speeltuin.

Jaouad draagt verschillende identiteiten in zich, die hij graag uit via zijn activisme en ondernemerschap. Hij wordt vaak gevraagd als ervaringsdeskundige rond thema’s als gender, seksualiteit, religie en migratie. De vele kruispunten in zijn identiteit en zijn werk vormen hiervoor het fundament.

Intieme setting

An Evening with…?Tijdens de reeks An Evening with… nodigen Musea Brugge en De Republiek één centrale gast uit in Salon Arents. In de intieme setting van het 17de-eeuwse herenhuis waar dit salon gevestigd is, gaat de gast in dialoog met het publiek.

De thema’s van weleer worden ingeruild voor actuele visies, boeiende dialogen, prangende vragen die de bezoekers die avond aan hun centrale gast willen stellen. Op die manier probeert Salon Arents een dynamische plaats te worden in de stad, met lage drempels en de vinger aan de pols van wat leeft in de samenleving.

Info: www.museabrugge.be