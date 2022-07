Musea Brugge liet meesterwerk van Hugo Van der Goes restaureren voor topexpo

Met het oog op de herfsttentoonstelling ‘Oog in oog met de Dood’ in het Brugse Sint-Janshospitaal, liet Musea Brugge het het meesterwerk ‘De dood van Maria’ van Hugo Van der Goes restaureren.

Vanaf 28 oktober presenteert Musea Brugge de tentoonstelling Oog in oog met de Dood in het Sint-Janshospitaal. De tentoonstelling, die vertrekt van het meesterwerk De dood van Maria van Hugo Van der Goes, brengt meer dan zeventig werken bijeen: naast dit Vlaamse Topstuk ook schilderijen van onder meer Hans Memling, Jan Provoost en Albrecht Bouts, maar evengoed sculpturen, manuscripten en muziekstukken.

Nieuwe meesters

Vijf ‘nieuwe meesters’ – hedendaags kunstenaar Berlinde De Bruyckere, choreografe Anne Teresa De Keersmaeker, schrijver Ilja Leonard Pfeijffer, schrijfster Sholeh Rezazedeh en regisseur Ivo Van Hove – leiden elk een facet van de tentoonstelling in en bieden een nieuwe blik op een van de belangrijkste werken in de wereldbefaamde collectie Vlaamse primitieven van Musea Brugge.

Het pas gerestaureerde werk De dood van Maria van Hugo van der Goes staat letterlijk en figuurlijk centraal in deze tentoonstelling. Het schilderij, dat hij tussen 1470 en 1472 maakte, toont een lijkbleke en in een blauwe mantel gehulde heilige Maagd op haar sterfbed, waarrond zich in cirkelvormige opstelling een groep apostelen schaart.

De inspiratie voor het tafereel vond Van der Goes in de apocriefe evangeliën en de Legenda Aurea. Daarin wordt verteld hoe alle apostelen bij de dood van Maria op miraculeuze wijze samen werden gebracht rond haar sterfbed. Het meesterwerk onderging tussen 2018 en 2022 een intensieve restauratie en wordt nu voor het eerst aan het brede publiek getoond.

Inspireren

Waarom maakt De dood van Maria al 550 jaar deel uit van ons meest grandioze erfgoed en waarom blijft het werk tot op vandaag intrigeren en inspireren? Hoe kan het dat een werk vijf eeuwen later nog steeds universele thema’s oproept, waarover we met elkaar kunnen praten? Dat vormt hety opzet van de expo, die tot 5 febrauri 2023 in het Sint-Janshospitaal zal te zien zijn. Daarna gaat dit musuem dicht voor totale renovatie.

In zes thema’s gaat de tentoonstelling dieper in op De dood van Maria. Elk thema wordt uitgewerkt aan de hand van verschillende topstukken, uit de eigen collectie en samengebracht vanuit heel Europa. Zo zullen er schilderijen van onder meer Hans Memling, Jan Provoost en Albrecht Bouts te zien zijn, maar de tentoonstelling brengt ook sculpturen, manuscripten en muziekstukken oog in oog met ‘de Dood’. In totaal zullen er meer dan zeventig kunstwerken te zien zijn.

Actueel

Oog in oog met de Dood staat stil bij verschillende tijdloze én actuele onderwerpen, zoals afscheid nemen, zingeving en spiritualiteit. Maar ook het leven en de iconische waarde van Maria worden belicht, net als de virtuositeit van de Gentse meester zelf: Hugo van der Goes.

Dat het schilderij actueler dan ooit is, bewijzen vijf ‘nieuwe meesters’, die elk een facet van de tentoonstelling inleiden. Het zijn stuk voor stuk virtuozen in hun domein, die op de een of andere manier geraakt worden door De dood van Maria. Via videoboodschappen geven ze hun vernieuwende kijk op de thema’s uit het werk.

Berlinde De Bruyckere (1964), Belgisch topkunstenaar met tal van binnen- en buitenlandse exposities in gerenommeerde musea op haar palmares.

Anne Teresa De Keersmaeker (1960), één van de meest gelauwerde choreografen en dansers van België. Oprichter van het wereldbefaamde gezelschap Rosas, en inspiratiebron en mentor voor dansgezelschappen van over de hele wereld.

Ilja Leonard Pfeijffer (1968), Nederlands dichter en auteur van bestsellers als Grand Hotel Europa en La Superba, waar hij de Libris Literatuurprijs voor ontving.

Sholeh Rezazadeh (1989), jonge Iraans-Nederlandse schrijver en dokter. Met haar debuutroman ‘De hemel is altijd paars’ viel ze op in de internationale literatuurwereld en won ze verschillende prijzen.

Ivo van Hove (1958), theater- en operaregisseur, tevens directeur van het Internationaal Theater Amsterdam. Hij werkte al samen met verschillende internationale topnamen, waaronder David Bowie voor de musical Lazarus.

In het kader van de tentoonstelling organiseert Musea Brugge ook verschillende publieksactiviteiten, waaronder een concert- en podiumprogramma in samenwerking met onder meer Concertgebouw Brugge, VIERNULVIER en KAAP.