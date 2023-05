Musea Brugge lanceert een middeleeuws Bourgondisch wafeltje: “Zelfs Filips de Goede smulde hiervan”

Na 600 jaar brengen De Foodarcheoloog en Otto Waffle Atelier op vraag van Musea Brugge een verloren gewaande specialiteit opnieuw tot leven: een echt Bourgondisch wafeltje. Met de ‘Duke of Burgundy’ keert een eeuwenoude streetfood-traditie vanaf zondag 28 mei terug naar de Brugse straten.

In de vijftiende eeuw – op het hoogtepunt van de Bourgondische periode en de internationale handel in Brugge – kon je op elke Brugse straathoek krokante, opgerolde wafeltjes kopen, de zogenoemde ‘oblieën’. Ze werden niet alleen uit het vuistje gegeten, maar vonden ook hun weg naar de luxueuze tafels van de hertogen Filips de Goede en Maria van Bourgondië.

Eetcultuur

“Wafels maakten deel uit van de middeleeuwse eetcultuur. Dat bewijzen twee vijftiende-eeuwse wafelijzers uit de collectie van het Gruuthusemuseum, rijkelijk versierd met de wapenschilden van Bourgondische hertogen”, zegt Anna Adamski van Musea Brugge. “Om dat verhaal opnieuw tot leven te wekken, vroegen we aan De Foodarcheoloog en Otto Waffle Atelier om een nieuwe Bourgondische wafel te creëren, geïnspireerd op het middeleeuwse recept.”

(lees verder onder de foto)

De Bourgondische wafel, recht uit de keuken van Filips de Goede. © Musea Brugge

De ‘Duke of Burgundy’ is een krokante, opgerolde wafel van deeg met ‘paradijskorrel’. De wafel is opgevuld met een frisse vulling en versierd met korianderzaad, frambozen- en aalbessenpoeder. “De ingrediënten komen rechtstreeks uit de keukenkast van Filips de Goede”, vertelt Foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh.

Alle ingrediënten in… beerput

“In 2004 werd een vijftiende-eeuwse beerput van het Prinsenhof in Brugge opgegraven door Raakvlak. Een schatkamer die archeologen een unieke inkijk gaf in de voedingsgewoonten. Alle ingrediënten die gebruikt worden in de Duke of Burgundy zijn daar aangetroffen.”

De Brugse cultuurschepen Nico Blontrock kreeg de eer om de eerste wafel te proeven en was razend enthousiast over de authentieke smaken verpakt in een hedendaags vegan en glutenvrij recept. Zelf proeven van de ‘Duke of Burgundy’ kan voor het eerst op zondag 28 mei aan het kraampje van Otto Waffle Atelier op het Gruuthuseplein gedurende een ‘Bourgondische Tijdreis’.

Wafeltraditie

Die dag organiseert Musea Brugge ook instaprondleidingen in het Gruuthusemuseum, waar het verhaal van de wafeltraditie werd opgenomen in de vaste museumopstelling. Ook De Foodarcheoloog neemt die dag de bezoekers mee naar de Bourgondische keuken.