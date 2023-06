Musea Brugge kopen sculptuur van Herlinde De Bruyckere voor Sint-Janshospitaal

De Brugse gemeenteraad heeft zijn fiat gegeven voor de aankoop van een sculptuur van Herlinde De Bruyckere door Musea Brugge voor de som van 254,500 euro. Het monumentaal kunstwerk zal zijn plaats krijgen in het te renoveren Sint-Janshospitaal Museum.

Vanaf 14 december 2023 wordt het gerenoveerde Sint-Janshospitaal Museum terug opengesteld voor het publiek. De bezoekers zullen de kans krijgen om de unieke verzameling en het gebouw in een nieuwe heldere en hedendaags presentatie te beleven. Musea Brugge wil de eeuwenoude werking van het hospitaal en haar kostbaar patrimonium actualiseren en versterken via de aankoop van een aantal hedendaagse topkunstwerken.

Kunst van het sterven

Volgens cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) zal een van de zones in de vernieuwde opstelling de lijdende mens en de artes moriendi (kunst van het sterven) als thema hebben: “Daar zal de nieuwe sculptuur ‘Liggende Arcangelo’ (2023) van de Belgische kunstenares Berlinde De Bruyckere een essentiële rol spelen.”

“Al dertig jaar tast De Bruyckere in haar gelaagde oeuvre meerdere thema’s af, waarbij de fragiliteit en sterfelijkheid van het lichaam en de geest, de zorg en rouwrituelen als een rode draad lopen. Bovendien overstijgt de verbinding van De Bruyckere met het Sint-Janshospitaal deze thematische dimensie: de evolutie van haar kunst is ondenkbaar zonder de invloeden van de Oude Meesters.”

Aartsengel

Het aangekochte werk is een levensgrote, gevallen aartsengel: een monumentale figuur liggend op een indrukwekkend grafvormig voetstuk. De Bruyckere modelleerde de aartsengel en het bijhorend voetstuk in een reeks van zinderende grijs- en zwarttinten. “Deze sculptuur tast op een ingetogen en subtiele wijze enkele van de meest gevoelige aspecten van het menselijke leven af. De aanleiding voor haar engelensculptuur is de recente coronacrisis: Herlinde De Bruyckere wou een monument oprichten ter ere van alle zorgdragers, een symbool van troost en verzoening”, aldus Nico Blontrock..