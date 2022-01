Musea Brugge koopt 150 ontwerpen van kunstenaar Arno Brys

Musea Brugge heeft een verzameling belangrijke ontwerpen en grafiek voor Brugse historische optochten aangekocht van de Brugse ontwerper Arno Brys. Die aankoop bestaat uit ongeveer 150 kostuum- en reuzencreaties in kleur, stapels beschrijvende ontwerptekeningen van vaandels, decors, praalwagens en -boten, affiches en programmaboekjes. Daarnaast koopt Musea Brugge ook een aantal werken op papier die gerelateerd zijn aan Brugse evenementen.

Arno Brys (°1928) is een vooraanstaand Brugs tekenaar, graficus en ontwerper en verkreeg vooral bekendheid als ontwerper voor stoeten en processies. Zo ontwierp hij van 1955 tot in de jaren 1990 kostuums, reuzen, vlaggen, decors, praalwagens, affiches en grafiek voor de Praalstoet van de Gouden Boom en de Heilig Bloedprocessie in Brugge. Daarnaast maakte hij ook ontwerpen voor onder meer de Breughelstoet in Wingene, De Godelieveprocessie in Gistel, de bloemencorso in Blankenberge, de reuzenommegang in Wenduine en tal van andere eenmalige openluchtspelen. Brys contacteerde Musea Brugge met het aanbod om delen van zijn artistiek oeuvre, dat hij in zijn leven heeft opgebouwd en zorgvuldig in zijn atelier bewaarde, aan te kopen. Een aanbod waar Musea Brugge graag op inging.

City marketing

Al in 1958 hertekende Brys de Praalstoet van de Gouden Boom met ontwerpen van honderden kostuums, met ook reuzen, een draak en verschillende praalwagens. Brys verzorgde ook de bijbehorende affiches en grafiek. In 1969 zette hij ook zijn schouders onder de vernieuwing van de Heilig Bloedprocessie. Daarnaast is Brys ook de bedenker en ontwerper van een aantal grote openluchtspelen in Brugge, zoals het Groot Tornooi (1974) en de Grote Parade (1995).

“Historische optochten, zoals de Gouden Boomstoet en de Heilig Bloedprocessie, evoceren de geschiedenis van de stad en de identiteit die zij wil uitdragen”, duidt Geert Souvereyns, conservator erfgoed van het dagelijks leven bij Musea Brugge. “Tegelijk getuigen ze van een typisch fenomeen van citymarketing in de 20ste eeuw. Historische optochten en evocaties zijn namelijk niet los te zien van het opkomende toerisme vanaf de jaren 1950. Deze nieuwe aanwinst past zo perfect in het ons collectiebeleid, dat het stadsleven van Brugge van vroeger tot vandaag wil documenteren en tonen.”

Ontwerpen

De aangekochte werken geven een goed beeld van het creatieproces. “Arno Brys ging bij zijn ontwerpen altijd zeer nauwgezet te werk. Voor hij de pen ter hand nam deed hij onderzoek naar de klederdracht van de regio en periode waar hij op werkte en legde hij inspirerende knipselmappen aan”, zegt Evelien De Wilde, conservator van het Prentenkabinet van Musea Brugge.

“Met veel fantasie en oog voor detail toont Brys hoe hij deze historische evocaties in zijn hoofd zag. Op kalkpapier maakte hij gedetailleerde pentekeningen met uitvoerige aanwijzingen over de te gebruiken materialen of stoffen, de choreografie en de wijze waarop de kostuums of rekwisieten gedragen dienen te worden. Van alle kostuums maakte hij ook ingekleurde tekeningen, die een goed beeld geven hoe ze er uiteindelijk moeten uitzien. De kostuumnaaiers en decorbouwers gingen uiteindelijk met de ontwerpen en aanwijzingen aan de slag. Als er tegenwoordig herstellingen moeten worden gedaan aan de kostuums voor stoeten en processies wordt nog geregeld teruggegrepen naar de ontwerpen van Brys.”

Brugs erfgoed

Arno Brys maakte ook vele etsen en grootschalige werken op papier in gemengde technieken. Deze gedetailleerde en dynamische figuurvoorstellingen zijn ware zoekplaatjes waar je eindeloos naar kunt blijven turen. Musea Brugge koopt van deze reeks twee werken aan met een Brugse thematiek. De verzameling van Arno Brys is dus onvervalst Brugs erfgoed.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Duizenden Bruggelingen hebben geparadeerd in kostuums en op praalwagens, ontworpen door Brys. Zij maken deel uit van het collectieve geheugen van alle Bruggelingen die deze optochten meermaals in hun leven hebben gezien en beleefd. De Gouden Boomstoet en de Heilig Bloedprocessie danken tot op vandaag hun rijke en opvallende uitzicht aan de ontwerpen van Arno Brys. We zijn dan ook zeer blij dat we deze ontwerpen konden aankopen voor onze collectie.”

De werken van Arno Brys zullen regelmatig de museumdepots verlaten om getoond te worden in tentoonstellingen, de vaste opstelling van het Volkskundemuseum en ter inspiratie voor hedendaagse kostuumontwerpers en stoetenbouwers.