Musea Brugge herstelt zich na moeilijke coronajaren

Musea Brugge heeft er een goed 2022 opzitten. Dat blijkt uit de bezoekcijfers van het voorbije jaar. De verschillende musea en monumenten van de museumgroep kregen samen welgeteld 687.857 bezoekers over de vloer, wat na de verschillende coronajaren opnieuw een mooie stap in de goede richting is.

Belfort

“Na de voorzichtige heropleving van 2021 mogen we nu over een zeer geslaagd jaar 2022 spreken, waarin we de helft meer bezoekers mochten verwelkomen dan het jaar voorheen”, zegt cultuurschepen Nico Blontrock. “Met bijna 700.000 bezoekers komen we stilaan in de buurt van de 900.000 van ons recordjaar in 2019. Daar mogen we heel blij mee zijn, zeker als je weet dat er tot half februari nog reisbeperkingen waren en het eerste kwartaal dus nog zeer kalm was. Vanaf de paasvakantie hebben onze cijfers een hoge vlucht genomen.”

Absolute sterkhouder blijft het Brugse Belfort, dat zo’n 195.000 keer bezocht werd. “Net geen derde van al onze bezoekers beklimmen de Halletoren, die we dus met recht en rede onze Brugse trots mogen blijven noemen”, vervolgt burgemeester Dirk De fauw. “We kijken dan ook al uit naar de grote renovatie van het Belfort, waarna we zonder twijfel op nóg veel meer interesse zullen mogen rekenen.”

Madonna

Enkele andere locaties waren bijzonder populair bij het grote publiek. “In het museumgedeelte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk – met de Madonna van Michelango als absolute publiekstrekker – verwelkomden we 150.000 bezoekers. En met onder meer 100.000 bezoekers in het Groeningemuseum en 74.000 in het Sint-Janshospitaal blijft Musea Brugge echt wel grote troeven in handen hebben voor buitenlandse én binnenlandse bezoekers”, aldus de Brugse burgemeester.

De expo van Otobong Nkanga mocht op ruime belangstelling rekenen. © Musea Brugge

Uit de toestroom van buitenlandse bezoekers vielen afgelopen jaar positieve trends af te leiden. “De bezoekersaantallen uit onze buurlanden, van waaruit traditioneel de meeste buitenlandse bezoekers komen, zijn per land minstens verdubbeld vergeleken met 2021”, duidt Elviera Velghe, directeur Musea Brugge.

“Zo kregen we ruim 80.000 Fransen, 60.000 Nederlanders en 50.000 Duitsers over de vloer. En vanaf dit najaar kwamen ook de Britten in groten getale terug. Met ruim 30.000 Britse bezoekers zitten we nog ver van de normale cijfers, maar het is – na corona en de Brexit – ook hier een stap in de goeie richting.”

Belgische bezoekers

Nog een opvallende vaststelling: ook de binnenlandse bezoeker blijft naar Musea Brugge afzakken. “In coronajaar 2021 hadden we uitzonderlijk veel Belgische bezoekers, met een aandeel van bijna 60 procent. Vorig jaar was dit nog steeds 34 procent of nog altijd dubbel zoveel als voor corona”, onderstreept burgemeester De fauw deze positieve evolutie.”

“Ook dit cijfer stemt me optimistisch, want dat betekent dat de Belgen ook zonder corona-restricties de weg blijven vinden naar onze musea. Niet alleen door onze sterke vaste collecties, maar ook door de succesvolle tijdelijke tentoonstellingen in 2022, zoals die van Otobong Nkanga en ‘Oog in oog met de Dood’, in het Sint-Janshospitaal. En alleen al voor onze publieksactiviteiten mochten we op een knappe 7.000 aanwezigen rekenen”, aldus Elviera Velghe.

Tot slot valt ook op hoe sterk het digitaal bereik van Musea Brugge blijft stijgen. “Een museum van de 21ste eeuw is 24/7 – digitaal – open en daar zetten we grote stappen in”, zegt de directeur Publiek & Tentoonstellingen. “Zo steeg het verkeer naar onze website, onze belangrijkste digitale graadmeter, met bijna 50 procent in vergelijking met 2021. Dat is goed voor in totaal bijna 600.000 gebruikers. Die belangrijke stijging danken we aan de sterke digitale campagnes van onze rebranding in het voorjaar en onze twee toptentoonstellingen in de zomer en het najaar.”

Uitdagingen

“Veel goed nieuws dus over het voorbije jaar, al blijven er heel wat uitdagingen in 2023”, benadrukt schepen Blontrock. “We zijn nog een eindje verwijderd van de 900.000 bezoekers van topjaar 2019, dus er is nog wat werk aan de winkel. Zo hopen we dit jaar weer veel meer bezoekers uit Azië te mogen verwelkomen.”

“Dit jaar gaan we binnen- en buitenlandse bezoekers extra warm maken voor onze vaste collecties, die we bijvoorbeeld centraal zetten in een grote voorjaarscampagne. En in december opent het tegen dan volledig vernieuwde Sint-Janshospitaal de deuren, wat ook weer heel wat volk op de been zal brengen. We hebben dus een boeiend jaar én boeiende uitdagingen in het vooruitzicht!”.