Mu.ZEE Oostende presenteert het zonovergoten werk van impressioniste Anna Boch

In Mu.ZEE in Oostende start op 1 juli de tentoonstelling Anna Boch, een impressionistische reis. De kunstschilderes, tijdgenote van James Ensor, stamt uit de ondernemende dynastie in de aardewerkindustrie uit La Louvière: Boch Frères Keramis, verwant met Villeroy-Boch.

Haar zorgeloze jeugd kon Anna Boch (1848-1936) wijden aan haar interesse voor muziek, kunst, interieurdecoratie, architectuur en reizen. Het tekenen en schilderen wordt de rest van haar lange leven haar grote passie.

Avant-gardegroep Les XX

Geïnspireerd en opgeleid door haar oudere broer Eugène en andere tijdgenoten sloot ze zich aan bij de avant-gardegroep Les XX en evolueerde van impressionisme naar het pointillisme waar ze zich kon spiegelen aan meesters als Isidore Verheyden en Theo Van Rysselberghe.

Geliefkoosde thema’s waren het plattelandsleven en toen nog verlaten kustgebieden als het Nederlandse Zeeland en het Franse Bretagne maar ook onze eigen nog amper toeristisch ontgonnen Vlaamse kust. Verder schildert de vrouw, die al een Van Gogh kocht toen de schilder nog in leven was, ook interieurs, stillevens, de toen nog exotische landschappen in mediterrane oorden waar ze met haar broer, haar chauffeur en haar gezelschapsdame naar toe reisde in de eigen ‘Belgische’ Minerva.

Familiale dijkvilla in Middelkerke

Anna Bloch verbleef af en toe tijdens een drietal jaar in de familiale dijkvilla in Middelkerke. Net als Ensor hield ze van muziek en speelde onder meer piano en viool en ze zong ook. Veel werken in de expo komen uit privécollecties en naast haar eigen zonovergoten gepresenteerde oeuvre zijn er ook belangrijke tijdgenoten aanwezig als Vincent Van Gogh, Paul Signac, Victor Horta, Maurice Denis, Paul Gauguin…

De kunsttentoonstelling als eerbetoon aan deze kunstschilderes en mecenas loopt tot en met 5 november. Dan moet ze plaats ruimen voor de stillevens van James Ensor die daarmee zijn eigen herdenkingsjaar inzet.