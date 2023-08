Mu.ZEE beleeft topmaand met meer dan 15.000 bezoekers: “Dankzij prachtige tentoonstelling en het mindere weer”

Het welgekende museum in Oostende, Mu.ZEE heeft er met juli 2023 werkelijk een topmaand opzitten. Op 31 dagen tijd kwamen er meer dan 15.000 bezoekers over de vloer. “We zagen dubbel zoveel bezoekers als een gemiddelde maand juli. Dat heeft waarschijnlijk wat te maken met het mindere weer de afgelopen weken. Maar onze uitzonderlijke tentoonstelling rond Anna Boch lokt ook veel mensen, want zelfs op de zonnige dagen is het hier best druk”, vertelt zakelijk leider Christine Van Dale.

“Maar ook op de mooiere en zonnigere dagen was het best druk. Op 1 juli ging er namelijk een tijdelijke tentoonstelling bij ons van start over Anna Boch. Zij leefde in de 19de en 20ste eeuw en was een heel uitzonderlijk persoon. Zij heeft nog een schilderij van Van Gogh gekocht toen hij nog leefde. Daardoor hangen hier enkele werken van heel uitzonderlijke schilders zoals Van Gogh, Gauvin en ook een werk van Signac, dat werd uitgeleend vanuit Parijs. We hebben al veel respons gekregen op de tentoonstelling, maar uiteraard helpt het weer ons een handje mee.”

Speciale zomeracties

“Natuurlijk is ook juli een ideale startmaand voor de tentoonstelling”, gaat Christine verder. “Door de feestdagen hebben we enkele verlengde weekends en met het verlof hebben mensen meer tijd om een museumbezoek in te plannen. Ook het hele evenement Theater Aan Zee brengt veel cultuurliefhebbers naar onze kust, die het museum er graag bijnemen op een dagje uit.”

“Sinds vorige week is ook het café binnen ons museum opnieuw geopend. Dat was helaas lange tijd gesloten, want het is niet makkelijk om er mensen voor te vinden. De bezoekers reageerden er onmiddellijk heel positief op, want het is natuurlijk leuk dat je na een museumbezoek nog kunt genieten van een lekkere koffie.”

Daarnaast organiseert Mu.ZEE ook zomernocturnes. “Het museum blijft dan op bepaalde donderdagen open tot 22 uur. Op zo’n avonden is het niet heel erg druk, maar die rustige late avonden vallen wel in de smaak bij de bezoekers. Het trekt vooral een publiek aan, dat het tof vindt om onze collectie in alle rust te bekijken. In augustus zijn er nog twee zomernocturnes ingepland.”

Goede vooruitzichten

Mu.ZEE heeft voor de rest van de zomervakantie en ook daarna nog goede vooruitzichten. “Zoals het ernaar uitziet, zaal augustus ook een goede maand worden. Voor september en oktober hebben we vooral aanvragen voor groepen om langs te komen. De tijdelijke tentoonstelling van Anna Boch loopt nog tot na de herfstvakantie. In die laatste week zullen er wellicht ook nog wat bezoekers langskomen, die het toch nog willen gezien hebben.”

En daarna staat het Ensorjaar, 75 jaar nadat dat de kunstenaar James Ensor overleden is al voor de boeg. “Dat zal ook zeker en vast spannend worden voor ons. Vlak voor de kerstvakantie begint de tijdelijke tentoonstelling rond James Ensor en die duurt tot halfweg april. Waarschijnlijk zullen we in december dan opnieuw een piek zien in het aantal bezoekers”, besluit Christine.