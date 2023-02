MMP1917 opende opnieuw de deuren na opfrisbeurt: “Unieke locatie uitlichten”

Na een sluiting van twee maanden en een grondige opfrisbeurt opende het Memorial Museum Passchendaele opnieuw de deuren. Tal van activiteiten staan op de planning om er een boeiend jaar van te maken.

“Op het vlak van bezoekers haalden we in 2022 net geen 82 000 bezoekers”, stelt bevoegde schepen Joachim Jonckheere ( #team8980) .“Voor 2023 mikken we iets hoger, met 90 000 bezoekers. We gaan er daarbij vanuit dat er opnieuw meer Britse groepen en toeristen de gemeente en het museum zullen bezoeken. Ook de Nederlandse toeristen en uiteraard mensen uit ons eigen land en regio blijven vlot de weg vinden naar het museum.”

Het museum blinkt opnieuw. “Dankzij onze medewerkers maar vooral ook dankzij de inzet van veel vrijwilligers werd het museum zoals ieder jaar volledig gepoetst. Een echt huzarenstukje waar we zonder de vele helpende handen niet in zouden slagen. Ieder object, iedere kast, ieder hoekje van het museum werd van top tot teen gepoetst”, aldus de schepen. “De videoruimte werd met de hulp van de technische dienst van de gemeente gedemonteerd en afgebroken. Volgend jaar komt op deze plaats de immersieve ruimte waar we bezoekers nog intenser de slag bij Passendale willen laten beleven.” Bezoekers kunnen tijdens hun bezoek de werken live volgen via een kijkwand.

Toekomst

Veel is er niet nieuw voor de bezoeker dit jaar. De klassieke evenementen blijven namelijk behouden. “In de toekomst willen we meer vernieuwen. Naast de immersieve ruimte werken we ook aan een vernieuwing aan het einde van de tentoonstelling voor volgende winter. Tegen 1 februari 2024 willen we op het einde van het museumbezoek onze bezoekers naar de verschillende sites in het landschap sturen. Een jaar later willen we nog meer werken verichten zodat we tegen 2025 een nog grotere restauratie kunnen presenteren aan onze bezoekers. Daarover volgt later meer concrete informatie, maar ik kan alvast meegeven dat we de authentieke ruimtes in het kasteel waarin het museumbezoek plaatsvindt weer meer willen tonen aan de bezoekers. Op die manier zullen we de erfgoedwaarde van het gebouw ook meer in de verf kunnen zetten voor de bezoekers”, besluit Joachim.

Nieuw project

“Een belangrijk project lanceren we in april in het kasteeldomein. Daar sneuvelden destijds meer dan 400 soldaten. Dankzij onderzoek door vrijwilligers en onze medewerkers konden we hen ook identificeren. We leggen een wandeling aan waarbij je op meer dan 40 plaatsen een paaltje met informatie zult vinden over de soldaat die op die plaats sneuvelde. Dat wordt een meerwaarde voor bezoekers aan ons park, zowel voor toeristen als voor onze eigen inwoners. Op die manier willen we de geschiedenis van deze unieke locatie nog meer bekend maken bij onze inwoners en bezoekers en tevens stilstaan bij de gruwel die zich hier tijdens de Eerste Wereldoorlog afspeelde”, aldus schepen Jonckheere.