MMP1917 bereidt zich voor op vernieuwingen en projecten: “Nog meer focus op beleving”

Het Passchendaele Museum in Zonnebeke opent vanaf 1 februari opnieuw de deuren na de jaarlijkse sluitingsperiode. Het museum bereidt zich dit jaar ook voor op enkele grote vernieuwingen en projecten voor 2023.

Net als andere musea had ook het MMP1917 onder de pandemie te lijden. Nu we op coronagebied gematigd hoopvoller mogen zijn mikt het museum met diverse activiteiten op een groter aantal bezoekers. Voor 2023 zijn er grotere vernieuwingen gepland. Nieuw dit jaar is de tijdelijke expositie ‘Here Dead We Lie’. Dit is een

tijdelijke fotografietentoonstelling, in combinatie met poëzie en objecten. In samenwerking met de University of Kent, stelt het museum van 1 februari tot en met 15 november foto’s van amateurfotograaf en slagveldgids Mark Allen tentoon.

Dit jaar zullen we ook onze nieuwe huisstijl en website uitrollen

“Met zijn telefoon legde hij de afgelopen jaren talrijke begraafplaatsen en herinneringsmonumenten op de gevoelige plaat vast. De foto’s voor deze tentoonstelling nam hij op de vroegere slagvelden rond Ieper. De expo combineert de beelden met poëzie en museumobjecten. De stukken linken telkens naar een militair die op de desbetreffende begraafplaats begraven ligt,” aldus marketing- en communicatieverantwoordelijke Debbie Manhaeve.

Tweede item is een unieke tentoonstelling rond bruikleen. In november 2021 schonken de Nederlandse Denise en Bert Rouwenhorst een tas, gevuld met een notitieboekje, een kaart, eetgerei … in bruikleen aan het museum. De tas behoorde toe aan Denises grootvader William Henry Cousins.

Op 15 juli 1917 draagt William de tas op zijn rug, terwijl hij wordt verrast door een Duits bombardement. William raakt hierbij zwaar gewond. De gaten in zijn tas en bezittingen tonen aan dat hij zijn leven dankt aan die tas.

Slag bij Passendale

“De beleving van de bezoeker staat centraal bij het Passchendaele Museum. Vanaf volgend jaar wil het museum daar nog meer op inzitten door de cinemazaal om te bouwen tot een nieuwe immersieve of onderdompelingsruimte.

Tot 16 november kunnen bezoekers er nog de film bekijken die in 10 minuten een overzicht geeft van de Slag bij Passendale. Gelijktijdig met de film volgen de kijkers de vooruitgang van de geallieerden op een maquette van het landschap uit 1914. De nieuwe zaal zal de bezoekers nog meer onderdompelen in het 1917-verhaal,” aldus wetenschappelijk medewerker Simon Augustyn.

Maar er is meer. “We zullen ons in 2023 niet alleen beperken tot deze nieuwe ruimte. We zijn ook, in samenwerking met Westtoer en Toerisme Vlaanderen, een tentoonstelling over het herinneringslandschap aan het uitwerken en we kijken om een daarmee gepaard evenement op te zetten. Dit alles kadert in een vernieuwde aanpak van ons museum. Dit jaar zullen we namelijk ook onze nieuwe huisstijl en website uitrollen”, besluit Joachim Jonckheere, gedelegeerd bestuurder van het Passchendaele Museum.