Minister-president Jan Jambon boort eerste funderingspaal van nieuwe expohal BRUSK in Brugge

Dinsdag heeft minister-president Jan Jambon de eerste funderingspaal geboord op de site van BRUSK aan de Garenmarkt in Brugge. Dat was het startsein voor de bouw van de nieuwe expohal die in 2026 een eerste topexpo zal herbergen. De restanten van het Sint-Andreasinstituut worden gerenoveerd voor de inrichting van het onderzoekscentrum BRON.

De sloop van de schoolgebouwen van het Sint-Andreasinstituut, dat recent een nieuwe stek kreeg in de Jacobinessenstraat in Brugge, heeft acht maanden aangesleept. Vreemd genoeg zijn er weinig interessante archeologische vondsten aangetroffen.

De archeologen van Raakvlak vonden enkel op de voormalige speelplaats van Sint-Andreas restanten van de kerk van de voormalige Eeckhoutabdij, die uit de twaalfde eeuw dateerde en ten tijde van de Franse Revolutie ontmanteld werd. Er is ook een visvijver ontdekt, waar de Augustijnen voor eigen gebruik karpers kweekten.

Ondergrond verstoord

“De ondergrond werd al grondig verstoord, toen het Sint-Andreasinstituut gebouwd werd. Daardoor hebben we veel minder interessant archeologisch materiaal gevonden dan aanvankelijk gedacht”, zegt archeoloog Jari Mikkelsen, diensthoofd van Raakvlak.

De school is het enige gebouw op de 2 hectare grote site, pal in de Brugse binnenstad, dat (deels) moest afgebroken worden voor de realisatie van BRUSK.

Geen procedure

Burgemeester Dirk De fauw is blij dat niemand van de buurtbewoners een procedure opgestart heeft tegen de milieuvergunning: “Dat is tegenwoordig een unicum voor Brugge, er waren ook nauwelijks bezwaren tegen het project, enkel wat vragen over de bouwwerken. We communiceren in alle openheid, want sowieso zorgt een grote werf voor hinder in de buurt.”

De kostprijs voor de realisatie van BRUSK én het nieuw onderzoekscentrum BRON, waar internationale wetenschappers de collectie van Musea Brugge zullen kunnen bestuderen, bedraagt 44 miljoen euro. In dat bedrag is ook de renovatie van het Groeningemuseum vervat.

Erfgoedinstelling

“Vlaanderen financiert 27 miljoen euro of 60 procent van dat totaalbedrag. Musea Brugge is onlangs erkend als derde Vlaamse erfgoedinstelling, BRUSK zal nog meer toeristen lokken en dus Brugge verder internationaal op de kaart zetten als kunststad. Deze expohal wordt het sluitstuk van Brugges museumkwartier”, aldus minister-president Jan Jambon, vlak voordat hij dinsdag op de werf in een kraan kroop om de eerste funderingspaal te boren.

Volgens Geert De Kegel, directeur bij aannemer CIT Blaton, wordt de nieuwe expohal zeer energiezuinig: “Voor het eerst maken we gebruik van ECOncrete: groen beton dat minder CO² vergt bij de fabricage. We zullen hier een BEO-veld creëren dat zorgt voor verwarming in de winter en verkoeling in de zomer..”

Duurzaam

Aleid Hemeryck van Musea Brugge onderzoekt dezer dagen samen met architecten Olivier Salens en Robbrecht & Daem om BRUSK te voorzien van de meest moderne snufjes, zodat de nieuwe expohal zo duurzaam mogelijk kan zijn:

“We zetten onder meer in op modulaire scenografie, energiezuinige verlichting en herbruikbare tentoonstellingsmaterialen, de afbouw van papier, lokale en vegetarische catering. De daken en de westgevel worden bekleed met donkergroen, elektriciteit opwekkende glas. Het gebouw zal meer dan twee keer energiezuiniger zijn dan de huidige BEN-norm.”

Open huis

Volgens Aleid Hemeryck wordt BRUSK een open huis: “Er zijn natuurlijk de twee flexibele exporuimtes op de eerste verdieping, maar het gelijkvloers wordt een vrij toegankelijke, openbare ruimte, met onthaal, auditorium, museumshop en restaurant.”

Cultuurschepen Nico Blontrock vult aan: “BRUSK moet uitgroeien tot een echte ontmoetingsplek in de Brugse binnenstad, waar cultuur in de breedste zin van het woord beleefd wordt. Het is een zeer ambitieus project, we mikken op minstens twee hoogstaande internationale tentoonstellingen per jaar. Een met oude kunst en een met hedendaagse kunst. Maar in feite moet die plek 365 dagen per jaar bruisen.”

Tegen midden 2025 moet BRUSK klaar zijn. Omdat oude kunstwerken niet bestand zijn tegen vocht, zal volgens burgemeester Dirk De fauw de eerste grote expo pas in 2026 kunnen georganiseerd worden: “Het gebouw zal eerst nog wat moeten drogen. Maar er zal al dans of theater zijn in 2025, naast kleinere tentoonstellingen. We willen zoveel mogelijk Bruggelingen betrekken in dit project.”

Museumpark

In 2027 en 2028 wordt het Groeningemuseum grondig gerenoveerd, in 2028 en 2029 wordt het bijhorende museumpark aangelegd. “Pas over zes jaar zal de laatste grote werf in de Brugse binnenstad af zijn”, aldus Nico Blontrock.