Meer volk voor hedendaagse dan voor oude kunst in Brugge

Er daagde meer volk op voor hedendaagse kunst dan voor oude kunst. En dat in Brugge ! Dat blijkt uit de bezoekerscijfers van de twee grote tentoonstellingen die Musea Brugge de voorbije maanden organiseerde.

Musea Brugge organiseerde vorig najaar twee grote tentoonstellingen in het Sint-Janshospitaal: Otobong Nkanga (25 juni tot 25 september 2022) en Oog in Oog met de Dood (28 oktober 2022 – 5 februari 2023).

Installaties

Otobong Nkanga verweefde in de tentoonstelling ‘Underneath the Shade We Lay Grounded’ uiteenlopende vormen als installaties, sculpturen, tekeningen, tapijten en poëzie. Zowel op het gelijkvloers als op de indrukwekkende houten zolders van het Sint-Janshospitaal creëerde ze een dialoog tussen haar kunstwerken – nieuw en bestaand werk – en stukken die ze selecteerde uit de collectie van Musea Brugge.

Tegelijk ging ze in dialoog met de bezoeker, met het historische Sint-Janshospitaal en met Brugge. Deze tentoonstelling kreeg 37.953 bezoekers over de vloer. De extra publieksactiviteiten rond deze tentoonstelling telden samen 2.579 deelnemers, en er werden 88 rondleidingen met gids gegeven.

Schepen van cultuur Nico Blontrock evalueert: “Rekening houden met de coronaperiode die nog enige parten speelde, zeker voor internationale bezoekers, is dit een zeer goed resultaat qua bezoekcijfers. Aangezien deze expo onder andere door De Morgen werd uitgeroepen tot ‘Beste expo van 2022 in België’, was dit dus een zeer geslaagd project.’

Dood van Maria

‘De dood van Maria’ van Hugo van der Goes is een van de belangrijkste werken in de wereldbefaamde collectie Vlaamse primitieven van Musea Brugge. Tussen 2018 en 2022 onderging het schilderij een intensieve restauratie, en het resultaat is verbluffend. Het meesterwerk stond vanaf het najaar van 2022 dan ook letterlijk en figuurlijk centraal in de toptentoonstelling ‘Oog in oog met de Dood’ in het Sint-Janshospitaal. 32.803 bezoekers kwamen naar deze tentoonstelling. De extra publieksactiviteiten waren goed voor 1361 deelnemers, en er waren 277 rondleidingen met gids.

Volgens schepen van cultuur Nico Blontrock viel bij de publieksactiviteiten vooral een mooie instroom jongere bezoekers op: “Wat het beste doet vermoeden voor de toekomst. Ook de grote toeloop voor de gegidste rondleidingen bewijst dat de nieuwe gidsenwerking van Musea Brugge een schot in de roos was.”

Imagoboost

“Een hedendaagse kunsttentoonstelling vergelijken met een expositie voor oude kunst is onmogelijk. Toch merkten we dat Oog in Oog met de Dood vooral oudere en nationale bezoekers kon bekoren. Beide tentoonstellingen werden goed opgepikt door pers en publiek en bezorgden Musea Brugge een ‘imagoboost’.’

Voor Brugs burgemeester Dirk De fauw is eens te meer bewezen dat tentoonstellingen zorgen voor een broodnodige dynamiek waardoor nieuwe publieken de weg vinden naar collecties en/of musea: “Door een goeie combinatie van werken met de juiste partners, draagvlak zoeken binnen het lokale veld en gerichte communicatiecampagnes konden we de aandacht voor deze tentoonstellingen lang ‘warm houden’.”

“Het werd in de marge van deze tentoonstellingen ook opnieuw zeer duidelijk dat het sluiten van een vaste collectie een serieuze financiële aderlating is, wat een extra argument voor de bouw van BRUSK betekent”, aldus Dirk De fauw.