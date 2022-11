Marleen en Antoine Dupon zijn de 20.000ste bezoekers van het Belevingsmuseum 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en Gravenkapel

In Kortrijk is de 20.000ste bezoeker van het Belevingsmuseum 1302 in de bloemen gezet. Actrice Chris Lomme (83) mocht het echtpaar Marleen en Antoine Dupon uit Hasselt een geschenkenpakket met Kortrijkse delicatessen overhandigen.

“Een erg aangename verrassing. We genoten van een weekendje Kortrijk en waren eigenlijk op zoek naar het Begijnhof. We zijn toevallig eerst hier beland”, lacht Marleen. “De kerk is zeer mooi en het belevingsmuseum is fantastisch qua project. We zijn afkomstig uit Machelen in Oost-Vlaanderen en wonen nu in Hasselt. De slag van 1302 is ons wel bekend, maar we hebben dit nog nooit in deze belevingsvorm gezien. We zijn overdonderd door de moderne en bijzondere manier waarop de geschiedenis verteld wordt. Het is ook formidabel dat Chris Lomme in de film het verhaal doet van 1302.”

Chris Lomme kroop namelijk in de rol van een 8-jarige meisje en vertelde hoe dat meisje de Slag in 1302 beleefde. “Ik heb de film zelf nog niet gezien, maar chapeau voor de projectleider Rudy die dit creëerde en alles perfect in goede banen leidde. Ik ben gecharmeerd met deze uitnodiging. Ik heb van nature een zwaardere stem en moest als een 8-jarig kind praten, maar dit lukte wel. Rudy gaf me alle tijd”, aldus Chris Lomme.

Kist van Oford

De museale beleving 1302 is een adembenemend klank- en lichtspel waar uitgekiende animaties de toeschouwers en bezoekers vertellen over het ontstaan van het graafschap Vlaanderen. Het project kostte 2 miljoen euro. Projectleider Rudy Vandeputte werkte 3,5 jaar aan het project en realiseerde dit in net geen jaar tijd samen met CREATE.EU.

“We gingen voor een brede, toegankelijke en laagdrempelige manier. We stapten af van het klassieke ‘vitrinekastjes kijken’ en werkten met Virtual Reality en videomapping”, duidt projectleider Rudy Vandeputte.

De Museale beleving opende op 11 juli en trok meteen duizenden bezoekers. “We krijgen alle leeftijden over de vloeren, van jong tot oud, ook uit het buitenland, zelfs al Australiërs. Veel mensen hebben alles bestudeerd tot de verlichting toe en vinden het schitterend”, glundert Rudy, die ook dank u zegt aan de vele vrijwilligers die op zondagen rondleidingen geven tussen 10 en 17 uur.

Ook de schepen van Cultuur ,Axel Ronse (N-VA), is opgetogen. “We zijn enorm tevreden met de cijfers. Niemand had gedacht dat we zo snel de kaap van 20.000 bezoekers zouden bereiken en het doet me enorm plezier dat Chris Lomme er vandaag bij is”, aldus de schepen, die nog meegeeft dat er bezoek komt uit Oxford. Het sluitstuk van de beleving is namelijk de Kist van Oxford, die na 720 jaar thuiskomt in Kortrijk, die 1302 ademt.

“Het is een houten kist waar op het voorpaneel taferelen van de Guldensporenslag zijn afgebeeld. Het is de oudste bekende afbeelding. Tot nu staat de kist in het New College in Oxford, maar deze is nu voor een jaar in Kortrijk. Er komt eerlang een delegatie van de University of Oxford ons museum bezoeken. We hopen dat we de kist langer mogen houden”, aldus de schepen. “Het vervolledigt het verhaal van 1302: opstand, slag, keerpunt’ op een multimediale manier, met extra informatie en interactiviteit.

Cijfers

Sinds de opening op 10 juli vonden duizenden bezoekers de weg naar het Belevingsmuseum 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk. In juli waren er 5.508 bezoekers, in augustus 4.148. September lokte 3.665 bezoekers en oktober tikte af op 4.893.